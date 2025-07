Festa della Birra 2025: tutto pronto a Marina di Carrara per l’evento estivo più atteso

Buone notizie per i festaioli: finalmente pianificate le date per il gran ritorno del Carrara Bier Fest, il maxi evento dedicato alla birra e alle specialità bavaresi.

Gli amanti dello spumeggiante oro giallo possono scaldare in motori: sta infatti per tornare l’attesissimo Carrara Bier Fest, uno degli eventi estivi più coinvolgenti e vivaci di tutta la Regione, nonché un’autentica celebrazione in stile bavarese che trasformerà Marina di Carrara in una minuscola Monaco di Baviera.

Nata nel 1978 con il nome di SeptemberFest – in modo da richiamare l’omonima rassegna tedesca – la rassegna celebra lo storico gemellaggio tra Carrara e Ingolstadt, che nei decenni si è infittito anche tramite scambi culturali e incontri istituzionali.

Ideata da Werner Possl, la manifestazione si ispira apertamente all’Oktoberfest, e inonda ogni anno il territorio carrarese di birra, gastronomia tipica e folklore locale.

Ecco dove si terrà il Carrara Bier Fest e quali sono le date da segnare sul calendario.

Carrara Bier Fest 2025: tutti i dettagli

Il corposo evento sarà ospitato dal complesso fieristico CarraraFiere in Viale Galilei, e vedrà la luce il prossimo 22 agosto, per poi protrarsi fino al successivo 6 settembre.

L’evento, organizzato da Tc&T Srl in collaborazione con Imm-CarraraFiere e con il supporto del Comune di Inglostadt, quest’anno proporrà agli avventori un’esperienza immersiva, in cui gli stand gastronomici bavaresi, che offriranno come di consueto stinco di maiale, wurstel, crauti, bretzel e strudel, si alterneranno a banchetti di street food regionale. Ovviamente, saranno in loco i gazebo della birra Nordbrau, storica fornitrice dell’evento, disponibile nella variante bionda, scura, weiss e persino analcolica. Ma non è tutto: la festa sarà arricchita anche dalla presenza della mostra-mercato “Tutti in Fiera”, che darà spazio a oltre 40 settori merceologici, dal giardinaggio all’artigianato, e da un Luna Park garantirà svago e divertimento ai visitatori di ogni età. E la musica?

Due settimane di festa h24

L’intrattenimento musicale sarà il cuore pulsante dell’evento, e allieterà le serate delle migliaia di visitatori previsti. Si esibiranno, infatti, alcune orchestre bavaresi e performer specializzati nello Jodler tirolese, con balletti tradizionali e, ovviamente, birra a fiumi.

Anche se la data è ancora da confermare, una delle serate potrebbe essere dedicata alla squadra di casa, la Carrarese Calcio, con la presentazione ufficiale dei giocatori, mentre un’altra vedrà come protagonisti i bikers della Hanchors Harley Davidson Brothers Crew, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di chopper. La manifestazione sarà aperta dalle ore 18:00 alle 24:00, e si attende una massiva affluenza anche dalle vicine Regioni di Emilia e Liguria.