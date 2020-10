Montignoso



Mercato del Cinquale: tutti i giovedì banchi in Piazza Maccari. L'assessore Eleonora Petracci: «Suolo pubblico gratuito per le attività fino alla fine dell'anno»

lunedì, 19 ottobre 2020, 22:22

Ogni giovedì l'appuntamento è al mercato di Cinquale. Dove? In Piazza Maccari ovviamente, venti i banchi tra settore alimentare e non tra cui uno dedicato ai portatori di handicap, uno all'imprenditoria giovanile e uno ai produttori agricoli disposti tra via Del Freo e via G. Cesare.

Il progetto, illustrato a settembre scorso, è iniziato 1 ottobre e andrà avanti fino al prossimo 31 marzo, obiettivo rivitalizzare la zona di costa incementando l'offerta merceologica, commerciale e i servizi per residenti e turisti, ma anche quello di supportare e rilanciare le diverse attività e il lavoro di fronte a tutte le criticità emerse dall'emergenza Covid-19.

«Con la Delibera 181 di pochi giorni fa abbiamo riconfermato quanto previsto dagli articoli 181 e 264 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" e deciso di prolungare fino alla fine dell'anno l'esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP, ovvero dai diritti di istruttoria (50,00 euro) i titolari di concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico – ha detto l'assessore Eleonora Petracci – abbiamo confermato anche le modalità semplificate di presentazione delle domande, sarà infatti sufficiente inviare un modulo, presente all'interno del nostro sito web, all'ufficio SUAP del Comune di Montignoso per mezzo PEC "protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it". Voglio ringraziare ancora una volta l'Ufficio Commercio per il lavoro che sta svolgendo in questa fase».

«Un mercato raccolto e in sicurezza – ha detto il vicesindaco Raffaello Gianfranceschi (nella foto) – con la possibilità di sostare nei parcheggi a pagamento gratuitamente, altra misura messa in campo dall'Amministrazione per aiutare gli esercenti a contrastare l'emergenza sanitaria, e magari fare una passeggiata tra le attività tutte intorno alla piazza».