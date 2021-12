Allerta per rischio idrogeologico e mareggiate

Altre notizie brevi

"La Regione solleciti Governo e Parlamento affinché venga approvato il riordino del sistema di rilascio delle concessioni demaniali, che contemperi le esigenze di tutela della concorrenza e del mercato con la tutela dei concessionari esistenti". Lo chiedono, con una mozione, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il Consigliere...

No alla privatizzazione dei servizi pubblici. Il consiglio comunale di Montignoso approva l'atto proposto da Rifondazione Comunista.

«Dobbiamo essere vicini a chi ha bisogno, la pandemia da Covid-19 non ha ancora esaurito i suoi terribili effetti sociali ed economici accanto a quelli sanitari. Dobbiamo rispondere con la solidarietà e con l'aiuto delle istituzioni».

Il gruppo di minoranza massarosese “Insieme per il territorio” nell’assemblea consortile ha votato contro il Pab piano di manutenzione di fossi e canali per il 2022. I rappresentanti del gruppo, Fortunato Angelini, Giampaolo Berto, Pietro Casalo, hanno motivato così la loro contrarietà al piano dei lavori: “Abbiamo chiesto in più occasioni...

Per il prossimo giovedì 2 dicembre, alle ore 17,30 l’Associazione Apuamater ha organizzato una conferenza sul tema Leoni e costruttori nell’arte medioevale, che si terrà nella Sala Gestri della Biblioteca Civica di Carrara. L’iniziativa, che ricevuto il patrocinio del Comune di Carrara, si propone di porre un accento originale sull’interpretazione...

Si è chiuso nella giornata di lunedì 29 novembre l'esame e la valutazione di ammissibilità delle candidature a presidente della Provincia di Massa-Carrara e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale nelle elezioni in programma il prossimo 18 dicembre 2021.

Il gruppo dei Giovani Democratici di Carrara ha deciso, sulla scia del congresso comunale del PD, di rinnovare la sua segreteria. All’unanimità l’assemblea ha scelto di eleggere Alba Peselli come nuova segretaria. “La nuova segreteria ha molto potenziale.

Versilia's Cotton Club in scena con spettacolo in programma al Teatro dei Servi venerdì 3 dicembre ore 21.

Un investimento di 135 mila euro per eseguire i lavori di estensione fognaria nel comune di Villafranca Lunigiana (MS), un totale di circa 150 abitanti coinvolti, in particolare residenti nella località Malgrate, Via Canaletto e Via Aia del Goggio. Si tratta di un'opera di GAIA S.p.A., concordata con l'Amministrazione comunale e...

Rivolto alle studentesse e agli studenti massesi delle scuole secondarie di I e II grado "Liberi di scrivere ", è il nome del primo concorso di scrittura per studenti promosso dal Comune che coinvolgerà i ragazzi nell'anno scolastico 2021/2022 .Nato da un'idea di Gennaro di Leo, docente del liceo Classico, il...