Sport



Alpi Apuane, il mare dall'alto

lunedì, 20 luglio 2020, 18:48

Impegnata nel progetto dei cammini tra i Parchi del mare e della montagna, e sempre alla ricerca di nuove proposte di alpinismo lento, nella fase 3 del Coronavirus, l’associazione Mangia Trekking propone piacevoli avventure sulle Alpi Apuane. Ultima iniziativa per tutti, in una bella giornata d’estate, è stato uno straordinario percorso panoramico nell’area del Matanna, tra Grattaculo, Toggiano e la Foce del Pallone. Con vista sulle isole della Corsica, di Capraia e della Gorgona. Allietati da una sosta finale sotto il pergolato del “SottolaLoggia”, ove in un luogo decisamente incantevole, gli “alpinisti lenti” hanno effettuato una ricca ed interessante degustazione di prodotti tipici dell’Alta Versilia, accompagnata da Sangiovese e Vermentino dei Colli di Luni. L’associazione Mangia Trekking, che ha sviluppato l’attività in collaborazione con l’ Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il Comune di Stazzema, invita tutti gli amanti della natura a salire a Pomezzana, per vivere l’esperienza di ritrovarsi in un ambiente ancora incontaminato, dove è possibile attraversare nel fresco delle immense macchie boschive e camminare tra cavalli e mucche al libero pascolo.