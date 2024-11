Grande Fratello, Jessica Morlacchi stronca di brutto il compagno: “Tra due ore ti piglia un infarto” | La boutade da brividi

GF, Jessica Morlacchi fa chiudere il becco al nuovo arrivato: “Tra due ora ti piglia un infarto“.

Ormai è ben noto a tutti che lei non si faccia problemi a dire quel che pensa, anche in modo colorito. Jessica Morlacchi, con la sua grinta ma anche con le sue imitazioni, sta tenendo banco da settimane nella Casa più spiata d’Italia, sebbene questa edizione non goda, dati alla mano, di ottimo successo.

Lei è nota al grande pubblico da tempo, ancora da quando, da bambina, era la cantante dei Gazosa. La musica non l’ha mai abbondonata, neppure nelle vesti di opinionista e affetto stabile di Serena Bortone a Oggi È Un Altro Giorno. Grandissima la delusione per i suoi fan della prima ora, perciò, quando la trasmissione ha chiuso i battenti.

Chiaro che essi sono rimasti stupiti di vederla alla corte di Alfonso Signorini, ove ha ben presto conquistato anche chi non conosceva i suoi trascorsi artistici.

Adesso però Jessica ha lasciato di stucco i telespettatori del padre di tutti i reality. La sua stroncatura nei confronti del nuovo arrivato ha infatti stupito tutti quanti.

Jessica Morlacchi vera star del GF

Alfonso, dal canto suo, pare non essersela presa, forse perché, essendo appena entrato non ha voluto irritare una delle concorrenti più amate di questa edizione. Tanto più che per lui non deve essere stato facile presenziare al reality, visto che nella Casa ha ritrovato la sua più recente ex, Federica, che lo ha lasciato dopo otto anni, per iniziare a frequentare nella vita reale un altro ragazzo molto prestante, e per di più ex tentatore.

Alfonso si è mostrato molto geloso ai tempi della sua relazione, e pare che sia per questo motivo che la ragazza l’abbia voluto allora pensionare. In tanti si stanno chiedendo se alla fine anche loro si rimetteranno insieme, come accaduto lo scorso anno a Mirko e Perla, sebbene la loro liaison sia, in tempi recenti, naufragata nuovamente.

Alfonso: “sei molto bella da vicino”

Jess: “grazie aspetta di vedermi fra 2 ore senza trucco e poi te piglia un infarto” 😂‼️ JESS TI AMO 🩷#morline #GrandeFratello pic.twitter.com/k4vwPKlf9K — Vanessa 🌻 (@_NeneB) November 5, 2024

“Te piglia un infarto“, così demolisce il nuovo arrivato

Alfonso D’Apice e Federica Petagna sono stati protagonisti della recente edizione di Temptation Island Winter. Ed è nei confronti del primo che Jessica ha compiuto una dichiarazione raggelante. Il ragazzo, per fare il galante, ha sostenuto che lei fosse molto più bella da vicino che in TV.

Lei ha risposto: “Grazie, aspetta di vedermi tra due ore senza trucco e poi te piglia un infarto!“. Chiaro che si sia trattato di una battuta, e che forse lei avesse solo intenzione di smorzare una situazione che l’ha messa un poco in imbarazzo, anche perché presente in quel momento in camera c’era pure la bella Federica. Ciò nonostante, il siparietto ha decisamente catturato l’attenzione dei fan!