Grande Fratello, Iago Garcia reagisce di petto dopo l’eliminazione: “Non me ne frega…” | Il commento sorprendente su Alfonso Signorini

Grande Fratello, Iago Garcia e la sua reazione del tutto inaspettata dopo la clamorosa eliminazione. Parole che lasciano sconcertati.

Si è conclusa con largo anticipo l’esperienza nella Casa più Spiata d’Italia per Iago Garcia. Ha infatti perso al televoto contro Clayton Norcross, anche lui star del piccolo schermo molto amata, nonché contro le bellissime Maria Vittoria Minghetti a Amanda Lecciso.

Iago ha quindi deciso di tornare nella sua Nazione di origine, soprattutto dopo aver appreso quanto è successo a Valencia. Un disastro che gli ha spezzato il cuore, visto che lì ha anche alcuni amici.

La sua uscita di scena ha intristito i fan, in quanto l’attore rappresentava in Casa l’ago della bilancia, ed era sopravvissuto a numerose nominations.

Resta insindacabile il fatto che, come la storia del programma ci insegna, molti concorrenti sono arrivati fino alla fine del reality rischiando di vincerlo, ma mancando poi la vittoria per una manciata di voti. Un caso è Beatrice Luzzi che, però, nella scorsa stagione si è vista soffiare lo scettro da Perla Vatiero.

Iago Garcia e il suo sfogo dopo l’eliminazione

Ciò che sta facendo chiacchierare la rete nelle ultime ore è il commento di Iago poco dopo la sua uscita dal GF. Si tratta di un resoconto molto colorito, e che di certo avrà lasciato senza parole anche Alfonso Signorini.

La reazione di Garcia è stata di petto, anche perché l’ha fatta poche ore dopo la fine della sua partecipazione al reality. Si trovava in aeroporto, in direzione del gate che lo avrebbe ricondotto a Madrid. Ed è proprio in quella situazione, mentre camminava, che ha deciso di realizzare un contenuto da condividere sulle sue piattaforme social.

Iago torna sui social dopo l’eliminazione. Le sue parole dopo il risultato del televoto e un pensiero ai giorni drammatici che sta vivendo la Spagna #GrandeFratello pic.twitter.com/Tb04FpY2r9 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) November 5, 2024

“Non me ne frega”, il commento che ha fatto il giro dell’etere

In sostanza Iago, dopo aver salutato i suoi fan, ed aver dichiarato di essere stato molto felice di aver partecipato al Grande Fratello e del sostegno del pubblico, ha sentenziato: “Non me ne frega più di tanto della mia uscita e credo che un po’ sia stato il destino. Non cambierà nulla nel percorso che ho fatto al GF“.

Ha anche sostenuto di essere sempre stato sincero e, sul finale, ha voluto ringraziare dal profondo del cuore Alfonso, tutta la redazione del programma, Beatrice, Cesara e Rebecca. Insomma, pare che lui non abbia preso male la sua uscita dal GF e ciò costituisce una lieta novella per le sue fan, che ora sperano di rivederlo nuovamente sul piccolo schermo nelle prossime settimane.