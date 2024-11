“È la regina delle str*nze”: trambusto nella giuria di Ballando con le Stelle, la rivelazione di Mariotto ammutolisce Mara Venier

Guillermo Mariotto si è lasciato proprio andare nelle sue considerazioni su Selvaggia Lucarelli. Le parole che ha usato sono pesanti.

A Ballando con le Stelle sembra non esserci una puntata senza polemiche, litigi, discussioni. Mai che la serata scorra via liscia e senza intoppi.

Certamente i membri della giuria sono stati scelti apposta dalla sapiente Milly Carlucci che conosce bene le dinamiche dello spettacolo. E riesce a confezionare un cast sempre con i fiocchi.

I concorrenti scelti di volta in volta infatti sembrano presi proprio per potersi scontrare con la giuria, seppur bonariamente.

E talvolta sono gli stessi giudici che fanno volare parole grosse l’uno contro l’altro. Le ultime sono state quelle di Guillermo Mariotto, che si è riferito alla collega Selvaggia Lucarelli chiamandola addirittura “regina delle str*nze”. Cosa è successo tra i due?

Ballando con le Stelle: il commento di Mariotto

Guillermo Mariotto siede nella giuria di Ballando con le Stelle dal 2005, e sebbene la sua professione sia quella dello stilista, gli piace anche rivestire questo ruolo. Grazie a Milly Carlucci anche il pubblico televisivo ha imparato a conoscere i suoi commenti pungenti e spesso taglienti.

In una delle scorse puntate il bersaglio delle sue critiche è stata Sonia Bruganelli, che si è esibita in coppia con il ballerino Carlo Aloia. Tra i due c’è stato un piccato scambio di battute. Il giudice ha così commentato l’esibizione dell’ex moglie di Paolo Bonolis: “Ho visto tante incertezze e poi stasera l’ho trovata priva di grazia”. A queste parole la donna senza scomporsi più di tanto ha sagacemente risposto: “Gli voglio bene ma lo vedo vestito col turbante, come posso rispondere e prendere sul serio Mariotto”, riferendosi al suo abbigliamento. Ma lo stilista ne ha avute anche per la collega Selvaggia Lucarelli.

“La regina delle str*nze” …

Guillermo Mariotto domenica pomeriggio è stato ospite a Domenica In, assieme ad alcuni membri del cast di Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Katia Ricciarelli. La cantante ha fatto alcune rivelazioni. Prima ha accusato lo stilista di lasciarsi influenzare da Selvaggia Lucarelli nei suoi giudizi, riferendosi a lei come “quella che ti sta accanto”. E poi ha confessato: “Milly Carlucci mi ha invitato, ma io non sono andata per colpa sua. Alla mia età mi faccio fare l’esame?” riferendosi per ‘appunto alla Lucarelli.

A questo punto il giudice ha difeso la collega a modo suo, ribattendo “Non me la toccate perché lei è la regina delle stron*e. Io e lei ci siamo divisi in ‘la ragione e lo spirito‘”.