Un medico in famiglia, la stella della fiction sgancia la bomba: “L’avrei preso a capocciate” | Il flirt sul set ha segnato la sua vita

Un Medico In Famiglia, il personaggio tanto amato rivela: “Avrei voluto dargli capocciate”, la storia che non scorda.

Ha emozionato tantissimo gli appassionati della serie Un Medico In Famiglia l’idea di rivedere i protagonisti sul set. Da tempo se ne parla, ma che poi non c’è stato mai nulla di fatto. In questi giorni, però, Lino Banfi ha fatto visita alla casa dove ha abitato per tanto tempo con la sua famiglia televisiva in qualità di Nonno Libero.

Parliamo della casa di Poggio Fiorito della famiglia Martini. Dalla prima stagione è passato molto tempo, e coloro che allora erano bambini ora sono diventati adulti; alcuni di loro, persino genitori. In ogni caso, la fiction ha lanciato nel mondo dello spettacolo molti attori, poi entrati nel cuore degli italiani.

Ci siamo emozionati tutti, seguendola: i personaggi sono diventati nostri amici e, quando sono spariti, ci siamo sentiti molto spiazzati. Per questo motivo sono molto richieste le repliche ed è seguitissima sulle piattaforme streaming.

E ovviamente, è alta la curiosità di vedere come sono diventati ora i protagonisti. C’è chi ha scelto di proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo e chi ha cambiato mestiere. Adesso, però, c’è una notizia succulenta che appassionerà molto glia amanti della fiction.

Un Medico In Famiglia, una star della serie svuota il sacco

Una di loro ha svelato di un flirt nato sul set. Al di là di ciò, ha anche spifferato, senza tanti giri di parole, che l’altra persona con cui aveva un legame è stata fonte di molti nervosismi, sul set e anche nel privato.

Dunque il feeling trai due protagonisti non era falso. Chiaro che non siamo innanzi alla prima volta che il set risulti galeotto per una coppia, e pensate che il legame è andato avanti per molto tempo, ma non ha portato al matrimonio o alla nascita di una famiglia. Lei sì che è diventata mamma nella sua esistenza, ma prima lo è stata nella fiction.

“Avrei voluto dargli capocciate”, una frase che spiazza

Si tratta di Margot Sikabonj, che ha rilasciato di recente una splendida intervista a Candida Morvillo per Il Corriere Della Sera. L’attrice, che ha impersonato per tantissimi anni la dolce e super determinata Maria Martini, ha svelato riguardo a Un Medico In Famiglia: “Sul set mi sono innamorata per la prima volta di Pietro Sermonti nel Medico. Infatti sono caduta su Sermonti pure nella vita. Sei anni tormentati sul set e fuori“.

E, parlando sempre di lui e della loro passata liason, ha rivelato: “Giravo scene romantiche ,quando avrei voluto dargli capocciate“. Chiaro che, stando all’ascolto di queste sue dichiarazioni, il loro legame era tutt’altro che rose e fiori. In ogni caso, entrambi si sono rifatti una vita sotto ogni punto di vista e la Sikabonj in particolare affianca il lavoro di attrice a quello di insegnante di yoga.