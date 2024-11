Jasmine Carrisi ruba la scena alla sorella durante il suo matrimonio: ecco cos’ha indossato e quanto costa il suo abito da sirena

Jasmine Carrisi splendida al matrimonio della sorella Brigitta, tutti gli occhi sono stati puntati su di lei. L’abito è uno spettacolo.

La splendida Jasmine Carrisi ha rubato la scena alla sorella nel giorno più importante della sua vita: il matrimonio.

La figlia 23enne di Al Bano e Loredana Lecciso lo scorso weekend ha fatto da damigella a Brigitta Cazzato, la figlia che la Lecciso ha avuto da un suo precedente matrimonio. Le due ragazze sono molto legate.

Così, in Kenya Brigitta e Yan Goby si sono detti si, per la terza volta. Entrambi in bianco, belli e innamorati, al cospetto di amici e parenti.

Tra questi è spiccata la bellezza della sorella minore. Ma che abito ha indossato la damigella? Scopriamolo meglio.

Jasmine Carrisi bellissima al matrimonio della sorella

Mentre mamma Loredana ha optato per la sobrietà, con un lungo e morbido abito verde oliva, decorato con motivi geometrici, a maniche lunghe e accollato, la sposa si è cambiata 3 volte. Tre abiti uniti da un filo conduttore: la sensualità. Quello scelto per il sì in spiaggia è a sirena, in un trasparente pizzo con intimo a vista e scollatura generosa. Per i festeggiamenti ha invece scelto prima in abito in raso sempre con scollatura accentuata, e poi un due pezzi con reggiseno, intrecci sul ventre nudo e ancora una gonna in pizzo trasparente.

Non poteva quindi essere da meno la damigella, che pure ha indossato un sensualissimo abito morbido e scollato. Vediamolo nel dettaglio.

L’abito sensuale della damigella

L’outfit scelto da Jasmine Carrisi per fare da damigella alla sorella Brigitta è a marchio Baobab, modello Ninus. Color lirio, una tonalità a metà tra il viola e il rosa, in lycra, tessuto lucido e brillante. Due fasce incrociate sul petto con allacciatura al collo lasciano la schiena scoperta. Lungo alla caviglia ma con sensualissimo spacco laterale, arricciato sul ventre e con una fascia in tessuto che scende morbida sulla gamba.

Semplicissima l’acconciatura: un morbido chignon abbellito da un fiorellino bianco, e qualche ciocca laterale a incorniciare il viso. Il prezzo dell’abito sullo store online è abbordabilissimo. Appena 285 dollari, ovvero circa 266 euro. Tra l’altro scopriamo che si tratta di un marchio di moda sostenibile, con sede in Colombia. Baobab infatti fa sapere sul suo sito: “In qualità di marchio attivo nel campo del restauro, trasformiamo i rifiuti in pezzi iconici, ripristinando al contempo gli ecosistemi delle barriere coralline”. L’abito scelto da Jasmine quindi ha anche un ulteriore valore aggiunto, oltre ad essere bellissimo.