Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme, il gesto tra i due fa battere il cuore ai fan | Finalmente è tempo di un nuovo inizio

Francesco Totti e Ilary Blasi ancora vicini vicini. I fan sognano ad occhi aperti.

Fa ancora ampiamente parlare di sé la conclusione di una delle più belle favole d’amore del nostro Paese. Parliamo del matrimonio, con tanto di lungo fidanzamento, che ha visto protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai l’idillio è finito da un po’, ma i fan più romantici sognano un ritorno di fiamma.

Ci sperano incrociando le dita, anche se entrambi, da un po’ di tempo, si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Peraltro i figli Christian, Chanel e Isabel vanno d’accordissimo coi nuovi partner di mamma e papà. Entrambi sono ancora molto paparazzati per la loro vita privata, che tale mai riesce a restare.

Negli ultimi anni soprattutto si è scritto di tutto su di loro e sul loro legame. Di certo ciò li ha anche fatto parecchio soffrire, Francesco ha chiesto più volte di stare attenti a che cosa si scrive, soprattutto per il bene delle loro creature.

Fatto sta che, nonostante queste sue raccomandazioni, il gossip impazza e non ha lasciato scampo, soprattutto a lui. Si parla di presunti tradimenti e di crisi con la sua compagna attuale. Parliamo della bellissima Noemi Bocchi. A quanto pare però i due sembrano aver brillantemente superato il momento di crisi, e le foto che li hanno visti a una festa, pubblicate dal settimanale Chi, lo testimonierebbero.

Francesco e Ilary vicini più che mai

I due avrebbero accompagnato in loco i figli per poi dirigersi a cena a casa di amici. Tuttavia adesso una domanda sorge spontanea: che cosa ne penserà la bellissima Noemi del riavvicinamento fra il suo partener e l’ex moglie Ilary?

C’è anche chi inizia a parlare di un possibile nuovo inizio. E si tratta sicuramente di una speranza e che fa sognare ad occhi aperti soprattutto i fan della prima ora della storica coppia. Ovvio che ciò non è passato inosservato anche sul web, dato che nelle ultime ore non si parla di altro.

Il gesto che fa sognare

In poche parole, come ci rivela msn.com, Ilary e Francesco, dopo essersi incontrati in Tribunale per la causa di separazione si sono stretti lamano e l’incontro si è svolto in un clima del tutto pacifico. Come ci fa sapere La Repubblica, questa stretta di mano potrebbe essere vista come un segnale positivo all’interno di quella causa di separazione che tanto fa parlare di sé.

Insomma, può essere che entrambe le parti siano intenzionate ad evitare ulteriori tensioni, che non fanno bene a nessuno, soprattutto ai figli. La Blasi è stata irremovibile su due punti, il primo che il processo di separazione finisca il prime possibile, e ha anche preteso un’aggiunta pecuniaria al mantenimento della sue creatura, che vivono con lei nella magnifica villa all’EUR.