Bonus affitto 2025, italiani in festa: al via l’erogazione di 5000 euro per gli aventi diritto | Controlla se hai tutti i requisiti

Bonus affitto 2025: 5.000 euro in più sul conto corrente. Controlla subito i requisiti e richiedilo anche tu, arriva un bel regalo.

Oggi sono tantissimi gli italiani che vivono in affitto, che sia per scelta o per necessità. Stare in affitto ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma di sicuro ha un costo non indifferente, soprattutto nelle grandi città.

Per fortuna il Governo va incontro agli italiani ed elargisce un bonus di 5.000 per chi vive in affitto, ma solo a determinate condizioni.

Considerando la spesa annuale, si tratta di un bel bonus di cui bisognerebbe approfittare subito. Se non l’avete già fatto, correte a fare domanda perché potrebbe essere vostro.

Se avete diritto a questo bonus, la prossima busta paga sarà bella ricca e potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo, senza farvi strozzare dalle spese. Il che, in previsione del Natale, non guasta affatto.

Il costo elevato degli affitti

Ogni anno il costo degli affitti sale, ed è praticamente impossibile trovare una sistemazione valida senza spendere un capitale. Nelle grandi città i trilocali possono arrivare a costare anche più di 2.000 euro al mese, mentre nelle zone periferiche non si scende sotto gli 800 euro al mese. Purtroppo, moltissimi proprietari approfittano del fatto che c’è un’ampia richiesta di affitti e propongono un prezzo esagerato, sapendo che comunque riusciranno a locare l’immobile.

Chi è costretto a spostarsi per lavoro non può fare a meno di andare in affitto e spendere una barca di soldi. Per fortuna, però, adesso almeno una parte dell’investimento può essere recuperata: il Governo prevede un bonus da 5.000 euro per gli affittuari da richiedere direttamente online. I lavoratori sono sempre più in difficoltà e un aiuto del genere è davvero una manna dal cielo.

Bonus affitto 5.000 euro: chi può richiederlo

Chi può accedere a questo succoso bonus? Come si legge su IlSussidiario.net, la nuova manovra finanziaria prevede che per richiedere il bonus si debba possedere un contratto a tempo indeterminato stipulato però tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre dello stesso anno. La RAL non deve superare i 35.000 euro e la sede lavorativa deve essere ad almeno 100km dalla propria residenza. Il bonus va quindi a beneficio di chi sostanzialmente si sposterà per un nuovo lavoro il prossimo anno.

Se state per firmare un nuovo contratto lavorativo e vi sposterete, è la vostra occasione per recuperare un po’ di spese. Il bonus ha una durata di tre anni e può essere richiesto online in autonomia, specificando l’azienda presso cui si lavora. I soldi verranno poi elargiti direttamente in busta paga. Ora gli italiani attendono con ansia che la proposta venga definitivamente approvata per procedere con la richiesta.

