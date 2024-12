Baguette della Lidl, il suo odore è invitante ma sapete chi la produce davvero? La paghi due spicci e ora sai il perché

La baguette della Lidl è buonissima e costa pochissimo, ma com’è possibile? Ecco svelato il motivo dietro il prezzo vantaggioso.

Il costo della vita continua a innalzarsi, e gli italiani cercano ogni stratagemma per risparmiare qualcosa. Molti, per esempio, scelgono di abbandonare i supermercati e optare per i discount, acquistando prodotti a costi vantaggiosi.

Uno dei discount più amati è sicuramente Lidl: ci si trova di tutto, e a prezzi accessibili a tutti. Molti apprezzano anche il comparto panetteria, che sforna decine di tipi di pane ogni giorno.

La baguette, a quanto pare, è il pezzo più amato, perché è buonissima e costa davvero poco. Ma sapete come mai ha un prezzo così basso? C’è un motivo ben preciso.

Quando acquistate prodotti molto economici, chiedetevi come mai li state pagando così poco. Nel caso della baguette della Lidl. dipende da chi la produce.

La baguette della Lidl

Il comparto panetteria della Lidl offre pani per tutti i gusti: pugliese, integrale, ai cereali, persino i bretzel e anche l’amata baguette. Tanti italiani decidono di acquistare questo tipo di pane poiché saporito, ma fatto con ingredienti semplici, e soprattutto si adatta a tantissime ricette. La baguette, infatti, può essere usata per farci delle ottime bruschette, per metterla nella zuppa o anche per farsi un bel panino farcito quando si è fuori casa.

Ma vi siete mai chiesti come mai la baguette della Lidl costi così poco? C’è un motivo specifico, e dipende da dove viene prodotta. Questo pane, infatti, è fin troppo competitivo: non si trovano altrove prezzi così bassi per un pane così buono. Beh, ecco svelato l’arcano: la Lidl usa un piccolo “trucchetto” per venderlo a minor prezzo e prendere i consumatori per la gola e per il portafogli. Ecco dove viene prodotto questo pane.

Dove viene prodotto il pane?

Come ben sappiamo, il pane della Lidl non viene preparato fresco nel punto vendita, ma arriva congelato dal centro produttivo. I centri produttivi per la maggior parte non si trovano in Italia, ma in Germania, dove è nata la catena di supermercati. Qui l’azienda, forte degli investimenti in Patria, può contare su costi di manodopera molto bassi.

Proprio in questi centri viene prodotta la baguette che tanto amiamo e che poi sarà spedita in Italia per essere decongelata e portata fragrante sulle nostre tavole. Abbassando i costi produttivi, Lidl è in grado di vendere il pane a prezzi più che competitivi; per questo è diventata una delle prime scelte degli italiani per acquistare il pane.