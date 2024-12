Questo dolce bimbo oggi è il conduttore Rai più amato da tutti: anche Mara Venier non ha occhi che per lui

Quanti di voi hanno indovinato chi è il dolce bimbo, oggi conduttore della Rai, di questa foto? Lo amano tutti, anche Mara Venier ha speso parole al miele su di lui.

Puntualmente, i vari personaggi famosi del piccolo e grande schermo deliziano i followers con scatti amarcord di loro da bambini. In alcune occasioni, i fan notano subito la somiglianza. Per esempio, la grande Anna Tatangelo, qualche tempo fa aveva postato una foto di lei da bimba.

E quegli occhioni non sono sfuggiti a nessuno: in pratica Anna l’avrebbero riconosciuta tutti quanti. Come lei, anche altri vip hanno seguito la stessa tendenza, come per esempio Matilde Gioli e così via.

Il conduttore in questione invece, ha diviso l’opinione pubblica, in quanti molti followers l’hanno riconosciuto subito per quello sguardo da furbetto simpatico che mostra anche nella sua versione da adulto, mentre altri non hanno notato immediatamente una somiglianza.

Per questo oggi vogliamo chiedervi, in quanti di voi hanno capito subito chi è il dolce bimbo della foto di apertura? Vi diciamo solo che, oggi, il conduttore Rai è molto amato da fan e colleghi, tant’è che la stessa Mara Venier lo adora.

Il dolce bimbo della foto è molto amato

Prima di rivelarvi chi è il conduttore Rai che ha postato sul suo profilo social questo scatto, volevamo giocare un po’ con voi, rilasciandovi qualche indizio. Se siete dei fan accaniti del noto personaggio, probabilmente lo capirete subito. Molto bene, iniziamo!

Il conduttore prima di essere famoso è stato un cameriere e un fruttivendolo, e nonostante adesso faccia tutt’altro tipo di lavoro, ha dichiarato che lavora in televisione solo per i soldi: “se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama…”. Inoltre si è tatuato il numero del bar di suo nonno, lo stesso bar che si vede nella foto e ha scelto il nome del figlio, in merito a un romanzo che stava leggendo. Avete capito chi è?

Un conduttore molto amato e attualmente molto in auge

Dopo gli indizi che vi abbiamo rilasciato, avete capito chi è il conduttore Rai che ha postato la foto di lui da bambino? Oltre a essere molto amato, sta vivendo un periodo di forte successo, in quanto si classifica sempre come il re della serata durante la sua conduzione ad Affari tuoi. Eh già, stiamo parlando proprio di Stefano De Martino, il conduttore stimato da colleghi e fan, per il quale anche Mara Venier ha speso parole lodevoli, riconoscendolo come possibile suo sostituto a Domenica In, come aveva rivelato a Belve.

Attualmente Stefano, non è solo seguito in ambito lavorativo, in quanto da poco è stato pizzicato ad un evento a Roma, insieme alla sosia di Belen Rodriguez, Amelia Villano, e ovviamente il popolo del web ha iniziato a supporre le più svariate tesi. A ogni modo, l’avevate riconosciuto in foto?