Ballando con le stelle, scoppia il panico dietro le quinte: “mi ha massacrato, mando via pure lui” | Milly oltre Madonia perde anche lui

Cosa sta succedendo a Ballando con le stelle da un po’ di tempo a questa parte? Milly Carlucci dovrà dire addio anche a lui? Ecco che cos’è emerso.

Ballando con le stelle è uno di quei programmi molto amati, e sappiamo benissimo quanto i fan adorino Milly Carlucci e tutta la struttura del programma. I fan non si perdono neanche una puntata da anni.

Vedere dei Vip, esperti in tutt’altro, cimentarsi nell’arte della danza seguiti da maestri del ballo è esilarante. Negli ultimi anni, in molti lamentano il fatto che gli screzi con la giuria sono più pungenti rispetto agli esordi, ma alla fine nessuno cambia canale.

Milly a prescindere da tutto, segue tutto nei minimi dettagli e si prende cura dei suoi concorrenti, in modo da farli sentire comunque a proprio agio, a prescindere da quello che succede quando i giurati mostrano le palette con i voti.

In merito proprio a questo clima ospitale, il pubblico è rimasto scioccato dalla decisione della Rai di mandare via Angelo Madonia. E, dopo le ultime rivelazioni, Milly potrebbe dover dire addio anche a lui. Che cosa sta succedendo?

L’addio di Angelo Madonia da Ballando con le stelle

L’addio di Angelo Madonia ha diviso l’opinione pubblica, anche perché sono state dette molte cose su questa storia. Oltre al pubblico che ha preso le parti dei vari protagonisti, anche gli stessi hanno rilasciato nel corso dei giorni le varie dichiarazioni su questa storia. Dopo le parole di Federica Pellegrini, Milly Carlucci, Angelo Madonia, Selvaggia Lucarelli e così via, anche Sonia Bruganelli ha detto la sua in merito alla sua esperienza a Ballando con le stelle.

Come riportano da adnkronos.com, in merito all’anteprima della puntata di Belve che andrà in onda il 3 dicembre, Sonia ha rivelato a Francesca Fagnani: “(hanno, ndr) costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io…”, rivelando che il successo di quest’anno sarebbe merito anche suo e delle polemiche che ne sono scaturite. Chissà se da Viale Mazzini replicheranno a questa sua dichiarazione…

Caos a Ballando con le stelle dopo quelle rivelazioni

Ballando con le stelle, dopo il caos scoppiato in merito al caso di Angelo Madonia, sta cercando di tornare alla normalità. Dopo aver perso il ballerino, Milly Carlucci è corsa ai ripari, richiamando in servizio Samuel Peron come nuovo maestro di Federica Pellegrini, la quale durante la sua intervista con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ha chiosato ironicamente: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!”.

Fin qui direte voi: nulla di strano, ci voleva Federica con la solita ironica che la contraddistingu a cercare di sciogliere il ghiaccio in merito a questa situazione da poco esplosa. Peccato che, dopo queste sue parole, come ha rivelato Selvaggia Lucarelli, parole poi riportate da liberoquotidiano.it: “Samuel Peron ieri in prova ha sentito un forte dolore al polpaccio, è volato in clinica, a Villa Stuart, per capire cosa gli fosse successo e, ahimè, sembra che stamattina stiano cercando di rimetterlo in piedi con previsioni non troppo ottimistiche”. Per il momento non c’è nessuna conferma in merito, ma se questa notizia sarà resa ufficiale Federica dovrà trovare un nuovo maestro. Povera Divina!