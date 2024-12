Sanremo, la notizia ora è su tutti i giornali: triste epilogo per il cantante | Dopo anni di sofferenza è finita

La notizia sta diventando virale: il cantante di Sanremo ha messo fine alle sue sofferenze. Il triste epilogo è arrivato improvviso.

Le ultime settimane dell’anno sono sempre caratterizzate dalle notizie sul Festival di Sanremo. Tutto ciò che gravita attorno alla kermesse musicale suscita interesse.

Soprattutto questa nuova edizione, la 75esima, che vedrà il passaggio del testimone da Amadeus, conduttore delle ultime 5, a Carlo Conti. Che pure non è nuovo in questo ruolo.

Il simpatico conduttore toscano sta per annunciare i nomi dei cantanti in gara, mettendo così fine alla suspense e ai rumors che ormai da mesi circolano.

Nel frattempo giunge la notizia inaspettata del cantante, e della fine delle sue sofferenze. Di chi si tratta? E cosa è successo?

Sanremo: l’epilogo per il cantante

C’è particolare curiosità intorno al nuovo Festival di Sanremo, anche dopo le esternazioni di Carlo Conti ospite nel podcast Pezzi, dentro la musica. Il conduttore ha dichiarato di voler dare una nuova veste al programma, che dovrà essere diverso dalle edizioni precedenti. Tanto per cominciare, nessun pezzo che parli di guerra o immigrazione, troppo divisivi come argomenti.

Piuttosto, i testi verteranno su argomenti familiari, del “micromondo”, come lo ha descritto. Rapporti personali, sentimenti. E per quanto riguarda i rapper, anche la loro musica sarà più orientata al pop. Ma è di questi giorni la notizia del cantante che ha messo fine alle sue sofferenze.

Cosa è successo

Parliamo di Rosa Chemical, che ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo suscitando una polemica per la sua esibizione, terminata con un bacio al collega Fedez. Sul suo profilo Instagram il cantante racconta di essere in ospedale: “Ho trovato il coraggio e, finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di Tonsillectomia“, scrive.

E spiega: “Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora”. Tutto questo lo ha portato ad un abuso di antibiotici e una situazione di non ritorno. L’operazione è andata bene: ha ancora ovviamente qualche dolore e difficoltà a deglutire, e sicuramente non sarà tra gli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma intanto afferma convinto “Sono davvero felice di averlo fatto”. Sarà per la prossima edizione.