Sanremo, il cantante si è spento all’improvviso: un pezzo di storia se ne va con lui | La mattinata è iniziata nel peggiore dei modi

Improvvisa scomparsa per un famoso cantante di Sanremo. Le sue canzoni indimenticabili rimangono nel cuore dei fan.

Brutta notizia per il mondo della musica. Un noto cantante si è spento improvvisamente lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei fan.

Le sue canzoni sono state cantate da milioni di persone, hanno fatto sognare e appassionare. Una in particolare.

L’annuncio è stato reso noto sui social dalla sua famiglia e dall’agenzia di management tv Starpoint Corporation.

Immediati i commenti e i messaggi di cordoglio dei colleghi e di quanti lo hanno conosciuto.

Sanremo: il cantante si è spento all’improvviso

Il cantante ha sfornato un successo che è stato cantato e amatissimo da milioni di fan. Una canzone dedicata ad una donna, che ha rivelato poi essere ispirata ad un quadro, il ritratto di una ragazza con le trecce.

Tanti gli album e i singoli, ma nessuno ha mai eguagliato il successo di questo brano. E anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo è passata quasi in sordina. Nonostante questo, è noto a tutti.

Come è morto

Parliamo di Mario Buongiovanni, conosciuto come Mario Tessuto. Si è spento nella giornata del 5 dicembre dopo una lunga malattia. Il brano che lo ha portato al successo è l’indimenticabile Lisa dagli occhi blu, che ha fatto ballare migliaia di coppie nel 1969. Qualche anno fa aveva confessato al quotidiano.net: “Era un quadro, il ritratto di una ragazza con le trecce che non esisteva più da molto tempo: la nonna del paroliere Bigazzi. Cavallaro ci mise la musica, io la voce. E nacque il successo che segnò un’epoca”.

Nativo di Caserta, si trasferisce da piccolo a Milano, e dopo un inizio da barbiere nel suo negozio, si dedica alla sua passione: la musica. Esordisce nel 1966, ma sarà solo tre anni più tardi che inizia a farsi notare davvero, con il brano portato a Un disco per l’estate. L’anno successivo prova inutilmente a doppiare il successo partecipando a Sanremo con Orietta Berti, ma la sua carriera non vedrà mai una vera consacrazione. Per anni è rimasto comunque nel mondo dello spettacolo, incidendo cover tradotte in italiano e divenendo autore per altri colleghi, come ad esempio Loredana Bertè, per la quale ha curato il brano Meglio Libera. Da qualche anno si era ritirato a vita privata, dedicandosi alla famiglia. Mario Tessuto si è spento a 81 anni a Pavia, e lascia la moglie Donatella e due figli. Un pezzo di musica italiana se n’è andato.