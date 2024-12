Natale in Mostra: tutte le iniziative al CARMI Museo Carrara e Michelangelo | Potrai costruire il Colosseo con il Lego

In occasione delle Festività natalizie, il Museo CARMI inaugura una serie di iniziative dedicate al marmo per tutta la famiglia.

Il marmo è un materiale prezioso e duraturo, impiegato fin dall’antichità per creare maestose opere d’arte e di architettura che hanno impreziosito numerose locations nel Belpaese e nel mondo intero, e che si sono tramandate di secolo in secolo fino ai giorni nostri.

Tra le tipologie più rinomate, spicca senz’altro il sontuoso marmo di Carrara, assai ricercato per la sua purezza e per il tipico colore bianco brillante. Questo materiale prezioso viene estratto nel cuore delle Alpi Apuane, ed è stato utilizzato nell’antichità per la creazione di alcune delle opere d’arte più celebri del globo, dal David di Michelangelo a La Pietà, senza dimenticare la suggestiva Colonna Traiana.

Non a caso, la provincia toscana di Massa e Carrara ha dedicato un intero museo al marmo autoctono, cercando di offrire ai visitatori una panoramica sulla storia della sua estrazione e sul suo impiego attraverso le varie epoche.

In occasione delle imminenti Festività natalizie, inoltre, il CARMI propone agli avventori una serie di attività e laboratori che coinvolgeranno dai più grandi ai più piccini, e inoltre offrirà loro la possibilità di apporre il proprio mattoncino su una fedele riproduzione del Colosseo costruita con i Lego.

Le proposte del CARMI a dicembre 2024

Nell’ambito della mostra “Romana Marmora – Storie di imperatori, dei e cavatori”, l’amministrazione del CARMI ha programmato alcuni appuntamenti imperdibili per gli appassionati di storia e di architettura, a partire dalla data di giovedì 5 dicembre. Dalle ore 17.30 il museo ospiterà infatti la conferenza dei geologi Giuseppe Bruschi e Antonino Criscuolo, che illustreranno la conferenza “Il marmo dei romani visto dai geologi”, in cui si spiegheranno le connessioni tra lo splendore dell’epoca romana e il contributo del marmo di Carrara nel prestigio del Sacro Romano Impero.

Sabato 14 dicembre verrà invece presentata la mostra “Romana Marmora”, e in tale occasione sarà possibile anche ammirare le nuova illustrazione, dedicata allo sfiancante lavoro dei cavatori in epoca romana, realizzata da Alessandro Bartoletti. Un evento decisamente istruttivo, e che evidenzierà quanto la bellezza delle opere finite siano inestricabilmente connesse alle attività di estrazione dell’umile manovalanza.

Il Colosseo riprodotto con i Lego

Sabato 1 dicembre, infine, a partire dalle ore 10.30 il CARMI fissa un nuovo appuntamento con il laboratorio “Brick & Blocks e il mondo dei gladiatori”, in cui i bambini che presenzieranno all’evento potranno contribuire all’innalzamento del Colosseo in Lego già in costruzione.

Gli accompagnatori, nel frattempo, potranno avvalersi di una visita guidata lungo la mostra tematica: tutte le informazioni per le prenotazioni e gli orari del CARMI sono reperibili sul sito carmi.museomassaecarraramichelangelo.it.