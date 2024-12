Noemi Bocchi massacrata: “pur di non pagare ecco che fa” | Totti non sarà affatto contento di sentirlo

Notizia shock su Noemi Bocchi: la compagna di Francesco Totti a quanto pare sta combinando qualcosa. Totti non sarà felice di saperlo.

Finora Noemi Bocchi non si è particolarmente esposta al gossip, a parte ovviamente per la sua storia con Totti. Della sua vita personale, però, sapevamo solamente i dettagli essenziali.

Adesso, invece, è venuta a galla una verità che getta una luce diversa su di lei. Pur di non pagare, Bocchi si è ridotta a fare certe cose.

L’ex calciatore non sarà affatto contento di sapere cosa fa la sua compagna. Non è ancora chiaro se lui ne sia a conoscenza: per il momento non ci sono stati commenti da parte sua.

Da pochi giorni sul web non si parla d’altro che dei comportamenti di Bocchi che molti definiscono “torbidi” e “irrispettosi”. Ma cosa sta facendo la nuova compagna di Totti?

Noemi Bocchi e Francesco Totti

Quando è emersa la storia tra Totti e Bocchi, molti erano convinti che i due non sarebbero durati più di qualche mese, che per l’ex calciatore la nuova compagna non fosse altro che una distrazione. Invece, i due hanno dimostrato che non è così e oggi sono più uniti che mai. C’è chi sostiene di preferirli alla coppia Totti-Blasi, e che l’ex capitano della Roma abbia finalmente trovato la sua anima gemella. Le opinioni, insomma, si rincorrono sul web e non si arrestano.

Ma forse qualcosa potrebbe cambiare dopo ciò che è emerso su Bocchi: la donna farebbe di tutto per non pagare. Gli utenti sono rimasti increduli quando hanno scoperto che cosa sta facendo Noemi Bocchi pur di avere dei vantaggi tutti per sé. Ciò che è venuto fuori ha fatto ricredere molti, e adesso ci si chiede chi sia davvero la donna.

Ecco cosa fa per non pagare

Il web è esploso dopo che Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha pubblicato una storia sconvolgente su Bocchi: stando a quanto riportato dall’uomo, la donna è diventata un influencer così attiva che contatta chiunque per mangiare gratis. “Pur di non pagare ecco che fa“, ha scritto sui social, spiegando che Bocchi starebbe facendo pubblicità a chiunque sui Instagram pur di avere indietro qualche favore, e mangiare così gratis nei locali più in di Roma.

Insomma, secondo Rosica ormai Bocchi avrebbe abbracciato la sua notorietà, e la starebbe sfruttando per ampliare la sua rete di conoscenze e per consumare nei ristoranti senza pagare. E Totti che dice? Per il momento, non ci sono state reazioni da parte sua. C’è chi dice che forse non sa nemmeno cosa stia combinando Bocchi, ma che potrebbe prendersela molto quando lo scoprirà.