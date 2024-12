Uomini e Donne, spifferata la torbida verità su Martina: “ecco perchè Maria l’ha scelta” | Non è tutto oro quel che luccica

Emerge la verità su Martina di Uomini e Donne: svelato il motivo per cui Maria l’ha scelta. La delusione tra i fan è palpabile.

Martina di Uomini e Donne ha diviso il pubblico sin dal primo giorno in cui è entrata in trasmissione, e ora le ultime verità su di lei non fanno altro che gettare benzina sul fuoco.

È infatti emerso il vero motivo per cui Maria l’avrebbe voluta in trasmissione, e non è affatto bello. I fan del programma si stanno lamentando di quello che è successo tra la conduttrice e la nuova tronista.

Già conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island, Martina oggi è sulla bocca di tutti per via di quello che ha fatto.

Ormai lo sanno tutti, ed è inutile cercare di nascondere la verità. Sembrava fosse una persona a posto, invece nasconderebbe dei segreti torbidi.

Il caos a Uomini e Donne

Già da qualche giorno si parlava di Martina per via del suo comportamento a Uomini e Donne: la donna avrebbe infatti infranto il regolamento del programma. La tronista, proprietaria di un ristorante in centro a Roma, è stata vista proprio nella Capitale in atteggiamenti intimi con Gianmarco Steri, uno dei suoi pretendenti nella trasmissione. Questo, però, va contro il regolamento di Uomini e Donne, e il pubblico parla già di squalifica.

Ma non finisce qui: dopo il video che la inchioda, sono emerse anche altre verità riguardo il suo rapporto con Maria De Filippi e il perché è stata scelta per il programma. Da fuori sembrava tutto normale, ma le due hanno covato alcuni segreti che ora si ritorceranno contro entrambe.

Ecco perché Maria ha scelto Martina

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha rivelato al web alcune verità torbide dietro la presenza di Martina nel programma di Maria De Filippi. “Ecco perché Maria l’ha scelta“, ha comentato, pubblicando una storia in cui afferma che Maria De Filippi e l’intero staff del programma andrebbero a cena al ristorante di Martina da 10 anni. Dietro la scelta di farla arrivare in trasmissione ci sarebbe quindi l’amicizia. Questa notizia ha fatto storcere il naso a molti.

Martina già di suo non è molto benvoluta tra il pubblico di Uomini e Donne, soprattutto dopo il video che la inchioda con Gianmarco al ristorante. Dopo aver saputo di questo piccolo segreto, i fan della trasmissione non ci hanno più visto, e hanno cominciato a lamentarsi di questo presunto privilegio accordatole da Maria. Sono in tanti a definire Martina “antipatica” e “scorbutica”, e sicuramente dopo questa segnalazione di Rosica le cose non miglioreranno. Insomma, pare che la scelta di andare in trasmissione sia legata solo a una strategia di marketing per far conoscere il ristorante di Martina. Ora il pubblico attende spiegazioni.