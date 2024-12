Maddalena Corvaglia, il vero motivo del litigio con la Canalis: dopo anni di silenzi la triste verità | “Davvero grave”

Il mistero sul litigio tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sembra essere stato svelato. Finalmente la verità su quanto successo.

Da anni è uno dei grandi interrogativi dei telespettatori, che non riescono a capire cosa possa mai essere successo di tanto grave tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis.

Veline a Striscia la Notizia dal 1999 al 2002, le più famose, le più amate di sempre, legate da un’amicizia indissolubile. O almeno così sembrava.

Talmente amiche che si sono trasferite entrambe negli States e hanno aperto una palestra assieme, per sancire il loro legame anche negli affari.

Poi, improvvisamente, tutto finisce. Senza una spiegazione per le migliaia di fan che non hanno mai saputo il perché dell’allontanamento. Fino ad ora.

Maddalena Corvaglia: il motivo dietro la lite con la Canalis

Si torna a parlare del grande mistero perché sembra proprio che il motivo sia stato rivelato. Ripercorrendo i fatti, ricordiamo ancora quando la bionda Maddalena Corvaglia ha raccontato, come riporta il Corriere di qualche tempo fa: “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla”. Sostenendo però, circa il motivo dell’allontanamento: “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza”.

Il perdono, però, in quel momento non era ancora contemplato. Nonostante il grande affetto rimasto. Per anni le due, pur rimanendo entrambe in America, non si sono più viste assieme. Si vociferava che tutto fosse riconducibile a frizioni in ambito lavorativo. Poi qualcuno ha detto ben altro…

Cosa è successo

Qualche mese fa mowmag.com ha riferito di aver ricevuto delle indiscrezioni da una fonte esperta di gossip: “A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui”.

Voci comunque mai smentite né confermate dalle dirette interessate, che nel frattempo si sono separate dai rispettivi mariti. Negli ultimi giorni Elisabetta Canalis, ospite a Belve, è tornata a parlare della questione. Ma come sempre, senza sbottonarsi troppo: “Sono cose che in amicizia succedono. Ma rimarranno tra di noi” ha detto. Lasciando però una speranza ai fan: “Adesso ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima ma la vita ci ha allontanato perché io non facevo bene a lei e lei non faceva bene a me. Questo non vuol dire che non ci ritroveremo”.