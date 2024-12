Francesca Pascale, la confessione intimissima su Berlusconi: “con lui ho scoperto la…” | A distanza di anni ha rivelato tutto quanto

Francesca Pascale, per anni figura di spicco nel panorama mediatico italiano, torna alla ribalta con una confessione intima e sorprendente.

A distanza di anni dalla sua relazione con Silvio Berlusconi, la Pascale ha deciso di svelare un aspetto inedito del loro legame.

Il legame tra Francesca Pascale e il Cavaliere ha sempre suscitato grande interesse mediatico per tutti i dieci anni in cui è durato.

Ad oggi, Berlusconi non c’è più, e la Pascale decide di condividere un aspetto nuovo di questo rapporto rimasto segreto per anni.

Una confessione che getta nuova luce sulla complessità di un legame tanto discusso da tutti, tra lei e Silvio.

La confessione che spiazza tutti

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Un legame che ha suscitato curiosità e, a volte, anche critiche, per la differenza d’età tra i due. Francesca Pascale torna a far parlare di sé. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, in una recente intervista a Rai Radio 2, ha svelato un particolare intimo della sua vita sentimentale che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Con Silvio ho scoperto di avere una predisposizione per le persone più mature”, ha confessato la Pascale. Una rivelazione che getta una nuova luce sul suo rapporto con l’ex Cavaliere, sempre al centro del gossip.

La Pascale, in diverse interviste, ha sempre parlato con grande affetto del suo rapporto con lui, definendolo un amore profondo e sincero. Con questa ultima rivelazione, la showgirl sembra voler sottolineare come la sua storia con Berlusconi sia stata molto più di una semplice relazione sentimentale, ma un vero e proprio percorso di scoperta personale. Ma la sua confessione non si ferma qui.

Una nuova verità

La Pascale ha rivelato che questa sua particolare predilezione ha radici profonde, risalenti alla sua giovinezza. “Il mio primo bacio è stato con la mia professoressa di educazione fisica, molto più grande di me. Ho sempre provato un fascino particolare per le persone con una certa esperienza di vita”, ha confidato in diretta, durante la trasmissione radiofonica. Francesca Pascale, però, aggiunge un altro dettaglio e lancia una provocazione.

L’amore, si sa, non segue regole e può manifestarsi in forme inaspettate e la Pascale, parlando della sua preferenza per le persone più mature, ha ammesso di non escludere la possibilità di innamorarsi di un ragazzo o una ragazza molto più giovane di lei quando sarà lei ad avere una certa età. “Chi può dire cosa succederà in futuro? Forse quando avrò 60 anni, cambierò idea e mi innamorerò di un diciottenne” ha dichiarato.