Barbara Palombelli, dopo anni ha vomitato l’orrenda vicenda: “non mi sono mai confidata” | Anche lei ne è stata vittima

Dopo anni Barbara Palombelli ha rivelato la terribile vicenda che l’ha vista protagonista. Si è tenuta dentro tutto per anni.

La conduttrice di Forum ha rivelato una verità che non eravamo pronti ad ascoltare: è stata vittima di una vicenda terribile che l’ha segnata profondamente.

Dopo anni di silenzio, Palombelli ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare episodi orribili della sua vita. Le è costato molta fatica aprirsi, ma alla fine ha deciso di dire tutto quanto.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro il suo volto sorridente ci fosse così tanta sofferenza. Il pubblico è rimasto a bocca aperta e non vuole credere a ciò che le è successo.

Purtroppo il passato non si può cancellare e anche se la giornalista si mostra forte, dai suoi occhi traspare una profonda tristezza.

Barbara Palombelli rivela tutto

Nella sua carriera Barbara Palombelli ha condotto numerosi programmi di successo. Impossibile non ricordare la sua conduzione di Otto e mezzo, ma anche la partecipazione come opinionista a Domenica In, Matrix e Quarto grado. La sua cultura e la sua capacità di analizzare con lucidità le vicende l’hanno resa una delle voci più interessanti della televisione, ed è sempre un piacere stare ad ascoltarla.

Quando però ha raccontato del suo passato, il pubblico si è gelato: non si sarebbe mai aspettato, infatti, rivelazioni del genere. Racconti dolorosi che non sembrano appartenerle, ma invece la giornalista ha attraversato momenti molto difficili che ricorda ancora oggi con paura e rabbia. Purtroppo la situazione si è anche ritorta contro di lei, e per questo è stata in silenzio per tutti questi anni. Finora.

La sofferenza infinita

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, la giornalista ha raccontato di aver subito delle pesanti molestie da qualcuno vicino a lei. Al tempo, probabilmente per via di una mentalità diversa, Palombelli ha deciso di non denunciare per paura di subirne le conseguenze ed essere vittima due volte. “Non mi sono mai confidata” ha raccontato a Toffanin, spiegando che temeva di soffrire ancora di più. La giornalista ha poi spiegato di non aver rivelato cosa le è successo anche per rispetto delle famiglie di chi le ha recato l’offesa.

Una situazione terribile e ingiusta, visto che Palombelli non è riuscita a denunciare i suoi molestatori. Nel suo libro ha accennato a questi episodi, ma senza approfondirli, proprio per non peggiorare la situazione. Il pubblico è rimasto senza parole di fronte a queste dichiarazioni e sul web è esplosa la rabbia degli utenti.