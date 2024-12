Memo Remigi, dopo la cacciata dalla Rai c’è l’ennesima disgrazia: la notizia gli è arrivata per messaggio | Non c’è più nulla da fare

Memo Remigi, una volta colonna portante della televisione italiana, sembra precipitato in un baratro senza fondo.

Dopo la dolorosa vicenda che lo ha portato all’allontanamento dalla Rai, l’artista si trova ora a fare i conti con un’altra grave perdita.

Memo Remigi è stato per molto tempo al centro di una grande polemica a causa di un gesto inappropriato nei confronti della collega Jessica Morlacchi durante la trasmissione televisiva Oggi è un altro giorno.

Ma adesso arriva una notizia inattesa e straziante, comunicatagli freddamente tramite messaggio, che lo ha colpito come un fulmine a ciel sereno.

Un’ulteriore ferita che si aggiunge alle tante già subite, in un momento in cui la sua vita sembrava già abbastanza travagliata.

Un messaggio inaspettato

Un tempo acclamato cantautore e volto familiare della televisione italiana, Memo Remigi si trova oggi al centro di un’ennesima disgrazia. Dopo la dolorosa vicenda che lo ha allontanato dai riflettori, l’artista cerca di riprendere in mano le redini della sua vita, cercando di ristabilire un dialogo con il pubblico. La sua recente pubblicazione di un post su Instagram, in cui condivide uno scambio di messaggi con il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti, è un tentativo di ribadire la sua professionalità e il suo attaccamento al mondo dello spettacolo.

“Ci tengo a pubblicare il messaggio che ho ricevuto da Carlo Conti, avendo anch’io inviato per il Festival un brano con Lino Banfi, unitamente agli autori Francesco Morettini, Luca Angelosanti e il nostro produttore Nicodemo Scilanga“, scrive Memo ai suoi followers, mettendoli a conoscenza della sua candidatura al prossimo Festival di Sanremo. “Lo faccio per farvi notare come ci si comporta civilmente nei confronti di artisti che hanno dato molto con la loro carriera, al mondo dello spettacolo. Non era mai successo prima dai suoi predecessori! Grazie Carlo, questo ti fa onore!“, aggiunge, prima di pubblicare il messaggio di Carlo Conti.

Una grande delusione

La notizia ricevuta per messaggio da Memo Remigi lo ha lasciato senza parole, così come ha ammutolito tutti coloro che hanno letto le parole scritte dal conduttore toscano a beneficio di Memo Remigi.

“Caro Memo, non voglio farti conoscere l’esito di Sanremo dall’annuncio che farò in tv. Per la stima che ho di te come artista preferisco anticiparti che il tuo brano purtroppo non è stato selezionato per il Festival. Mi dispiace, ma non è stato facile scegliere tra oltre 280 brani presentati. Sono certo che, al di là della delusione del momento (e del comprensibile vaffa che mi stai mandando) non mancheranno occasioni future. Spero che tu possa comunque apprezzare questo mio piccolo gesto di rispetto nei tuoi confronti“, firmato Carlo Conti.