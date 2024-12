Gabriele Costanzo, altro che laureato | Ecco che titolo di studi ha il figlio di Maria De Filippi: niente a che vedere con lei

Il percorso di studi intrapreso da Gabriele Costanzo, il figlio adottivo di Maria De Filippi, potrebbe sorprendervi.

Maria De Filippi, un’icona della televisione italiana, ha sempre mostrato un grande interesse per la cultura e lo studio.

Ma cosa sappiamo del figlio, Gabriele Costanzo? La sua formazione accademica è all’altezza di quella della celebre mamma?

Preparatevi a restare sorpresi: il titolo di studio di Gabriele ha ben poco a che vedere con quello della conduttrice più amata d’Italia.

Scopriamo insieme quale sorprendente percorso formativo ha scelto il giovane Gabriele Costanzo.

Altro che laurea

Quando Maria De Filippi e Maurizio Costanzo decisero di allargare la loro famiglia, accogliendo Gabriele all’età di 10 anni, diedero inizio a un capitolo straordinario. L’affido, durato tre anni, si trasformò in un legame indissolubile, suggellato dall’adozione. Gabriele diventò il terzo figlio della coppia, unendosi ai fratelli Saverio e Camilla, nati dal precedente matrimonio di Costanzo. Lontano dai riflettori che illuminano la madre, il giovane ha scelto di dedicarsi al mondo dello spettacolo in modo più discreto, collaborando attivamente alla realizzazione dei programmi prodotti dalla Fascino PGT, operando dietro le quinte dei suoi principali format. Da Amici, passando per Uomini e Donne, fino a C’è posta per te, le sue competenze e la sua passione per il lavoro lo hanno portato a ricoprire un ruolo sempre più importante all’interno dell’azienda.

Gabriele si occupa di diverse attività, dalla produzione esecutiva alla gestione dei rapporti con gli ospiti, dimostrando un talento innato per l’organizzazione e la comunicazione. Ma qual è stato il suo percorso formativo che lo ha portato fin qui? Nonostante un percorso scolastico non del tutto lineare, Gabriele Costanzo ha sempre dimostrato una grande passione per il mondo dello spettacolo. Diplomatosi nel 2009, ha trovato nella Fascino PGT l’ambiente ideale per esprimere il suo talento e, lavorando a stretto contatto con sua madre e suo padre, ha acquisito una profonda conoscenza del settore senza sentire il bisogno di continuare gli studi con un percorso universitario.

Un legame speciale

Dunque, dopo il diploma nel 2009, Gabriele Costanzo ha deciso di non seguire le orme della madre Maria De Filippi, laureata in Giurisprudenza. Gabriele ha, invece, optato per un percorso professionale che lo ha portato a diventare un punto di riferimento fondamentale per l’azienda. Un percorso che lo ha portato ad affrontare in maniera diversa la scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta nel 2023, che ha segnato profondamente tutta la famiglia.

È stato proprio grazie al suo impegno e alla sua dedizione che Gabriele ha potuto sostenere sua madre in quel momento difficile. Lavorare insieme è stato per loro un modo per onorare la memoria di Maurizio e per continuare a vivere, pur nel dolore della perdita.