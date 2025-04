“Stavo respirando e non mi entrava più aria”: tragedia Paola Perego | La malattia l’ha scarnificata dentro

Una malattia terribile ha colpito Paola Perego, la nota conduttrice. E il racconto che ne fa è preciso e terribile. Cosa è successo.

Paola Perego è una delle figure più conosciute della televisione italiana, un volto che ha segnato generazioni di telespettatori grazie alla sua presenza elegante e alla sua capacità di condurre con naturalezza.

Sullo schermo tiene compagnia ai suoi fan da oltre 40 anni, anche se la sua carriera è iniziata in tutt’altro modo, ovvero come modella. Sebbene non avesse nessuna velleità artistica.

Così ha raccontato lei stessa, riporta Oggi. Addirittura non si vedeva nemmeno bella, e poi sognava il posto fisso.

Ma la vita ti porta in luoghi inaspettati in modi altrettanto inaspettati. E quando ti colpisce una malattia, non puoi fare altro che cercare di affrontarla nel miglior modo possibile. Così ha fatto la splendida Paola Perego.

Paola Perego: la malattia che le impedisce di respirare

Nella sua lunga carriera Paola Perego ha condotto diversi programmi, ma alcune scene sono rimaste indelebili nella memoria dei telespettatori, come la celebre intervista all’ex premier Giulio Andreotti. Colpito da ictus e paralisi in diretta, la conduttrice terrorizzata per alcuni istanti lunghissimi non fa altro che chiamare “presidente?” non sapendo che fare.

Ma questo è solo uno dei tanti aneddoti che potrebbe raccontare, 40 anni in televisione sono tanti. Recentemente però la Perego ha deciso di raccontare altro, qualcosa sulla sua salute. Un racconto che ha molto colpito.

Come sta la conduttrice

Sempre come leggiamo su Oggi, la bella Paola Perego è stata spesso criticata per il suo apparire fredda, senza emozioni o empatia. La confessione che fa è stupefacente: “Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata, che in tv facevo bene il mio compitino. In realtà ero sotto psicofarmaci”. E non poteva certo confessare la verità.

Tutto per colpa degli attacchi di panico, iniziati a soli 16 anni, come ha rivelato: “Ero in macchina con il mio fidanzatino. All’improvviso stavo respirando e non mi entrava più l’aria”. E ancora: “I farmaci mi hanno consentito di avere una vita, ma era ovattata: ricordo le situazioni del mio passato ma non le emozioni che provavo. Senza contare tutte le giustificazioni che mi sono dovuta inventare nel tempo. Per esempio, ho avuto un attacco di panico in macchina, una volta, e non ho più guidato per quattro anni”. Oggi è finalmente libera da questa schiavitù, anche se a gennaio dello scorso anno ha rivelato, attraverso un post su Instagram, di essere stata operata per un tumore al rene, invitando a fare prevenzione. E anche questo è passato, per fortuna.