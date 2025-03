Stefano De Martino senza freni, finalmente ha svelato chi c’è nel suo cuore: “L’emozione…” | Proprio la mora famosissima gli ha rubato il cuore

Stefano De Martino in love. Nel suo cuore adesso c’è una mora molto famosa e non c’è posto per nessun’altra.

Lui è l’uomo del momento. Smessi i panni di “marito di Belen” oggi Stefano De Martino decisamente vola alto, e non si parla che di quanto sia bello e bravo.

Alla guida di Affari Tuoi dopo aver raccolto il testimone da Amadeus, volato ormai verso altri lidi, sta dando l’ennesima dimostrazione di saper stare sul palco.

Ennesima perché non è certo la prima volta per lui. Da Stasera tutto è possibile a Bar Stella, in precedenza l’ex ballerino di Amici ha già fatto una bella gavetta.

Ma se da un lato conosciamo i suoi trascorsi amorosi e tutta la storia infinita con la ormai ex Belen Rodriguez, oggi il suo cuore sembra battere per una mora molto nota. Di chi si tratta.

Stefano De Martino: il suo cuore rapito da una mora

Stefano De Martino ha avuto alcuni amori famosi e molti meno noti, come affermato dalla sua ex più famosa Belen Rodriguez quando ha svelato dei numerosi tradimenti dell’uomo. Di recente è stato beccato con Gilda Ambrosio, che già lo ha accompagnato nel 2018 durante una delle crisi con la ex. Ai tempi, interpellato da Grazia, aveva detto: “è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro. Per me è una figura di riferimento molto importante”.

Nello stesso tempo però ha anche precisato: “sono un uomo ‘inaddomesticabile’, ingestibile, troppo indipendente. Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai. Eppure ho un’idea romantica dell’amore, anche se non la metto in pratica”. Oggi, l’ex ballerino parla di emozione per una nota mora. Sarà la stessa Gilda?

L’emozione che rapisce

Al cuore non si comanda però, e il cuore di Stefano De Martino sembra essere stato rapito da una mora famosa. Non si tratta però di qualcuno alla portata di tutti. Parliamo della splendida auto a cui il conduttore di Affari Tuoi ha prestato la sua immagine.

Una delle sponsorizzazioni di Stefano è infatti una Lexus LF-ZC. Sul suo profilo Instagram appare accanto all’auto e la didascalia a corredo della foto recita proprio “quando l’innovazione incontra l’emozione”. Non sappiamo chi ci sia nel suo cuore al momento, ma siamo sicuri che i paparazzi sono più agguerriti che mai per scoprirlo.