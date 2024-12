Lorella Cuccarini, il furioso litigio con Matano dentro gli studi: è finito tutto malissimo | Una scintilla ha scatenato l’inferno

Tornerà mai il sereno tra l’ex coppia lavorativa composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Cosa è successo dentro lo studio.

Sono stati colleghi nella stagione 2020-2021 de La vita in diretta. Poi, improvvisamente, i rapporti tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono interrotti.

Tutti ricordano quanto accaduto. La conduttrice e ballerina abbandona il programma con una sorta di lettera di addio, resa poi pubblica da Leggo.

Una lettera in cui spiega le sue motivazioni, tutte prontamente smentite poi dall’ex collega, che nel frattempo è rimasto solo alla conduzione.

Oggi come stanno le cose tra i due? Hanno fatto pace o ancora non si parlano? Ecco cosa è successo negli studi televisivi della Rai.

Lorella Cuccarini: il litigio con Alberto Matano

Lorella Cuccarini è da sempre soprannominata “la più amata dagli italiani”, ma tale non si è sentita dal collega Alberto Matano, che avrebbe accusato di maschilismo. Nella famosa lettera riportata da Leggo aveva infatti scritto, tra le altre cose: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”.

Come detto, il collega ha sempre smentito queste accuse velate, come quando a Repubblica ha commentato: “Di tutte le cose che si poteva inventare, è la più surreale”. E poi cosa è successo? C’è mai stato un chiarimento tra i due?

Come è finita

In seguito Alberto Matano ha commentato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano di essere rimasto incredulo dalla lettera e soprattutto dai toni, che non si aspettava minimamente. Poi, sul rapporto con Lorella Cuccarini ammette di aver avuto un po’ di difficoltà iniziali “Abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso” confessa. Ma nulla, secondo lui, di così grave da giustificare quanto accaduto e detto.

Da parte sua, però, ha provato a fare un gesto distensivo quando ne ha tessuto le lodi nel corso della sua trasmissione, in occasione della partecipazione della Cuccarini al Festival di Sanremo 2024 come co-conduttrice della quarta serata, al fianco di Amadeus. “Amadeus riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un’alchimia magica. Ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Lorella racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone”. Qualche giorno fa i due si sono rincontrati ad Amici di Maria De Filippi, dove la donna è coach e Matano ha presentato il suo libro. E chissà che dietro le quinte non abbiano finalmente fatto pace…