Visite gratuite in farmacia: data e orari per approfondire Mal di schiena, dolori al collo e cefalee

Le farmacie comunali di Carrara inaugurano una nuova iniziativa, dedicata a chi soffre di mal di schiena e cefalee ricorrenti.

Durante l’inverno, oltre alla canonica influenza stagionale, non è raro sperimentare disagi fisici come il mal di schiena e le cefalee, fenomeni che sono spesso legati alle condizioni climatiche avverse e ai cambiamenti dello stile di vita dopo la lunga parentesi estiva.

Le temperature fredde, infatti, possono causare la contrazione involontaria dei muscoli, aumentando la sensazione di rigidità e il dolore specialmente nella zona lombare, e influenzare inoltre la densità del fluido sinoviale nelle articolazioni.

L’esposizione al vento gelido, poi, può provocare l’irrigidimento di nervi come il trigemino, favorendo l’insorgenza delle cefalee. Come se non bastasse, in questo periodo si riduce il tempo di permanenza sotto al sole, eventualità che può contribuire a deficit di Vitamina D, e anche questo fattore è associato ai più comuni problemi muscolari e ossei.

Secondo recenti studi, circa il 60% degli italiani accusa settimanalmente almeno un episodio di mal di schiena o cefalea; fortunatamente, però, alcune farmacie comunali di Carrara hanno inaugurato un’iniziativa volta ad aiutare i cittadini che soffrono di questa condizione ricorrente.

L’iniziativa delle farmacie di Carrara

Come anticipato, le farmacie comunali di Carrara hanno varato un nuovo progetto a beneficio dei cittadini, e in questo periodo offrono delle visite gratuite nelle loro sedi per identificare le cause del mal di schiena, dei dolori al collo e delle cefalee. Spesso, infatti, questi disturbi possono infatti essere legati non solo a fattori ambientali, ma anche a difetti posturali, come anomalie dell’appoggio plantare, difetti di occlusione o disturbi oculari.

L’iniziativa è rivolta sia a pazienti in età evolutiva (purché abbiano superato la soglia dei 6 anni) che agli adulti fino ai 50 anni con sintomatologia della colonna lombare, dorsale e cervicale. Gli esami di screening saranno condotti da un’equipe di specialisti che identificheranno le origini dei disturbi, garantendo in particolar modo a bambini e adolescenti una crescita armonica.

Gli appuntamenti da non perdere

Chi desidera approfittare dell’iniziativa può recarsi in data 11 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, presso la Farmacia Comunale Fossone, prenotando la propria visita al numero 0585 55954. L’altro appuntamento da segnare è quello di lunedì 16 dicembre, che si terrà invece all’interno della Farmacia Comunale La Perla, sempre dalle 15.30 alle 19.30.

Ricordiamo che le visite sono assolutamente gratuite, e che la prevenzione – soprattutto durante l’età dello sviluppo – minimizza il rischio di cronicizzare alcune patologie muscolo-scheletriche che possono influire negativamente sulla qualità della vita di coloro che le sviluppano.