Giubileo 2025: Massa-Carrara si prepara all’evento con un calendario ricco di iniziative

L’avvento del Giubileo nel 2025 coinvolgerà attivamente anche la provincia di Massa-Carrara: ecco tutte le iniziative in partenza.

Manca solo una manciata di giorni alla fine del 2024, e il prossimo anno si preannuncia un periodo molto intenso per la Chiesa cattolica e per i credenti.

Nel 2025, infatti, ricorre il Giubileo, un evento di estrema importanza per i fedeli, poiché contraddistinto dai concetti di perdono e di indulgenza, e in cui è possibile rinnovare la propria fede attraverso pellegrinaggi, preghiere e opere di carità.

Il Giubileo avrà ovviamente il suo fulcro in Vaticano, e le celebrazioni inizieranno ufficialmente il 24 dicembre del 2024 con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma, ma si estenderanno lungo tutto il 2025 e coinvolgeranno anche altre basiliche papali, come San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore.

Anche la provincia di Massa-Carrara ha intenzione di partecipare attivamente a questa attesissima ricorrenza con una serie di iniziative volte a valorizzare il territorio apuano: scopriamo quali sono gli appuntamenti più rilevanti.

Giubileo in provincia di Massa-Carrara: le iniziative

Come anticipato, la provincia di Massa-Carrara aderirà alle celebrazioni del Giubileo del 2025, e gli appuntamenti in calendario sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 5 dicembre presso il Museo Diocesano di Massa.

Tra le principali attività previste, vi sono la riqualificazione di percorsi storici e religiosi, l’organizzazione di eventi culturali e spirituali e anche il miglioramento delle strutture che accoglieranno i pellegrini in visita. Il 2025 sarà infatti un annata aurea per il turismo religioso nel Belpaese, e a partire dal 24 dicembre anche Massa e Carrara si prepara a ospitare frotte di fedeli e curiosi nei duomi e nelle cattedrali più suggestive della Regione.

Gli appuntamenti da memorizzare

Durante la conferenza sono state divulgate le date clou, a partire dal 24 dicembre, in cui avverrà l’apertura della Porta Santa della Cattedrale di Massa, seguita da una processione e da una messa solenne.

Il 29 dicembre e il 5 gennaio del 2025, rispettivamente a Massa e nella Cattedrale di Pontremoli, il vescovo presenzierà a due celebrazioni distinte, mentre il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è previsto un toccante concerto di musica sacra nella Chiesa di San Francesco. Inoltre, ogni mese verranno organizzati incontri di preghiera e di riflessione in vari luoghi di culto della provincia, nonché iniziative dedicate agli adolescenti: tutte le informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito massacarrara.chiesacattolica.it.