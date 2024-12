1700 euro al mese per lavoro in Rai: valanghe di assunzioni con contratto a tempo indeterminato | Erano anni che non c’era un concorso così

Stai cercando un’opportunità lavorativa stabile e con uno buono stipendio? La Rai ha lanciato un concorso che potrebbe fare al caso tuo.

La Rai sta assumendo e non si tratta di un’assunzione qualsiasi: sono previsti posti di lavoro a tempo indeterminato.

Si prospettano valanghe di assunzioni per centinaia di interessati, con uno stipendio di ben 1700 euro netti al mese.

Un’occasione così non si presentava da anni! Se sei in possesso di un diploma e hai sempre sognato di lavorare nel mondo della televisione, questa potrebbe essere la tua grande chance.

Scopri quali sono i requisiti per partecipare, quali figure professionali sono ricercate e come fare per candidarsi.

Non perdere questa occasione

La Rai, storica azienda radiotelevisiva italiana, apre le porte a giovani talenti! È stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione di programmatori multimediali presso la sede di Bolzano. Un’opportunità unica per entrare a far parte di un’azienda leader nel settore della comunicazione e contribuire alla creazione di contenuti innovativi per radio, televisione e piattaforme digitali. Che tu sia affascinato dal mondo della televisione, del web o delle app, questa è l’occasione giusta per mettere alla prova le tue competenze e far parte di una realtà in continua evoluzione. Vuoi scoprire come candidarti e quali sono i requisiti per diventare un programmatore multimediale in una delle aziende mediatiche più importanti d’Italia? Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul ruolo, le competenze richieste e le prospettive di carriera che ti aspettano.

La Rai è in continua evoluzione e cerca nuovi talenti per affrontare le sfide di un mercato mediatico sempre più dinamico. Se vuoi essere parte di questo cambiamento, candidati alle selezioni per 3 programmatori multimediali. Tra i requisiti di partecipazione al concorso bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere un’ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca, da certificare con un attestato rilasciato dal Tribunale di Bolzano che confermi l’appartenenza al gruppo linguistico tedesco. Avere la patente di categoria B e, infine, è necessario essere regolarmente soggiornanti in Italia, a prescindere dalla cittadinanza (italiana, europea o extracomunitaria).

Le tempistiche del concorso

Le candidature, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro il 16 gennaio alle 12:00 tramite l’apposito form online presente nella sezione “Lavora con noi” del sito Rai.

A seguito di un’attenta valutazione dei curricula, verranno selezionati i primi 75 candidati che accederanno alle successive fasi di selezione, che potranno svolgersi anche in modalità telematica.