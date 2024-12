Camera di Commercio della Toscana nord ovest in Lutto: morto Fabio Lucetti a 54 anni

Carrara, la tragica scomparsa del funzionario della Camera di Commercio della Toscana Fabio Lucetti lascia un vuoto nella comunità.

Le Camere di Commercio disseminate in tutto il Paese costituiscono un ente pubblico essenziale per il territorio, e svolgono un ruolo cruciale nel supporto e nella regolamentazione delle attività economiche delle aree in cui sono dislocate.

In particolar modo per la piccola imprenditoria: le Camere di Commercio, infatti, provvedono alla registrazione delle imprese, alla promozione e all’organizzazione di fiere ed eventi e alla fornitura di servizi di consulenza e formazione.

Un’attività preziosa, soprattutto in Regioni che godono di un intenso flusso turistico, come la Toscana. La Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, con sede a Viareggio, è un esempio significativo di come queste Istituzioni influenzino positivamente il territorio.

Nata dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, la Camera di Commercio Nord Ovest si è prefissata l’obiettivo di ottimizzare le risorse e di migliorare i servizi offerti alle imprese locali grazie a un team preparato e molto coeso. Per tale ragione, la scomparsa di uno storico funzionario che ha operato a lungo al suo interno ha lasciato scossa l’intera comunità.

Addio a Fabio Lucetti: il cordoglio di familiari, amici e colleghi

Come ogni altra realtà produttiva, anche la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest si struttura come una grande famiglia allargata, e le sue frequenti interazioni con imprese e cittadini regalano ulteriore visibilità ai suoi membri più attivi. Di conseguenza, la comunità carrarese ha accolto con tristezza e rammarico la notizia, diffusa giovedì 19 dicembre, della scomparsa del funzionario Fabio Lucetti, morto all’età di 54 anni. Lucetti era molto conosciuto e apprezzato dai colleghi e dai concittadini per il suo impegno e la sua dedizione nei confronti del territorio, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo.

La notizia della sua dipartita si è diffusa rapidamente in città, suscitando grande commozione tra amici e conoscenti, e le bandiere della Camera di Commercio sono state messe a mezz’asta, un gesto simbolico che riflette il suo impatto sul territorio. Padre di tre figli, Lucetti lascia dietro di sé il ricordo di una persona gioviale, proattiva e solare, conosciuta non solo per il suo impegno professionale, ma anche per il suo amore per la vita e per la musica. Attivo dal 2002 nella Camera di Commercio di Carrara, nel 2022 aveva guadagnato il ruolo di ispettore metrico nella Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, status che ha mantenuto sino alla sua morte, avvenuta prematuramente dopo un breve periodo di malattia.

L’ultimo saluto a Fabio Lucetti

I funerali di Fabio Lucetti si terranno domani, sabato 21 dicembre, presso la Chiesa della Covetta a partire dalle ore 15.00, e si prevede una massiva partecipazione da parte della comunità.

La cerimonia rappresenterà infatti un momento di raccoglimento e di ricordo per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Fabio Lucetti, sia sul piano professionale che umano. Molti carraresi hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia del funzionario, mentre i colleghi hanno scelto di salutarlo per l’ultima volta con l’appellativo di “anima bella”.