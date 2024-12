Legge 104, i giorni di permesso non sono più solo 3: l’INPS dà a tutti la comunicazione | Il capo non può assolutamente dirti no

La Legge 104, da sempre considerata un punto di riferimento per i lavoratori che assistono familiari disabili, si arricchisce di nuovi e importanti contenuti.

Chi assiste un familiare disabile sa bene quanto sia difficile conciliare lavoro e assistenza e fino a oggi, i tre giorni di permesso previsti dalla Legge 104 spesso non erano sufficienti per far fronte a tutte le esigenze.

Ma ora le cose stanno cambiando: dimenticate i soliti tre giorni di permesso al mese perchè l’INPS ha chiarito che ora non ci sono più limiti.

Una notizia che cambierà radicalmente la vita di molte persone, garantendo una maggiore flessibilità e conciliando finalmente lavoro e assistenza.

Ma non solo: i datori di lavoro non potranno più opporsi a queste richieste e dovranno necessariamente assecondare le richieste.

Non più solo tre giorni

La Legge 104/92 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver. Questa normativa garantisce una serie di agevolazioni lavorative, tra cui permessi retribuiti, finalizzati a conciliare le esigenze di assistenza con quelle professionali. In particolare, la legge prevede la possibilità di usufruire di tre giorni di permesso mensile o di frazioni orarie di permesso giornaliero, in base alla tipologia di contratto di lavoro. Questo meccanismo flessibile consente ai lavoratori di adattare le proprie esigenze lavorative alle necessità assistenziali, promuovendo così una maggiore inclusione sociale e lavorativa.

Oltre ai permessi, la Legge 104 prevede anche il congedo straordinario, che si rivela particolarmente utile in situazioni di gravità e complessità. Questo periodo di assenza retribuita, della durata massima di due anni, consente al lavoratore di dedicarsi interamente all’assistenza del familiare disabile, garantendo continuità e personalizzazione delle cure. Le condizioni per accedere al congedo straordinario sono rigorosamente definite dalla normativa e richiedono la presenza di specifiche situazioni di gravità e complessità, al fine di tutelare sia i diritti del lavoratore che l’equilibrio dell’organizzazione aziendale. Ma fino a che punto questa flessibilità è garantita? Un lavoratore che ha già fruito di un periodo di congedo straordinario può continuare a usufruire dei permessi giornalieri per far fronte alle esigenze quotidiane di assistenza, o le due misure sono incompatibili tra loro? L’INPS ha finalmente dato la risposta a questo quesito.

Quello che tutti aspettavano

L’INPS ha fornito un chiarimento fondamentale sulla compatibilità tra permessi 104 e congedo straordinario, confermando la possibilità di usufruire contemporaneamente di entrambe le agevolazioni. Questa flessibilità rappresenta un importante sostegno per chi si trova ad assistere familiari con patologie gravi.

Tuttavia, le recenti proposte di modifica alla Legge 104 mirano a introdurre maggiori controlli, come l’obbligo di preavviso per richiedere i permessi e l’eliminazione della possibilità di frazionarli in ore che potrebbero rendere più difficile la gestione delle esigenze quotidiane.