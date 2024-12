Amici, chiamata d’urgenza proprio per lei: la vogliono a tutti i costi in un altro programma | Mediaset rimescola le carte

Novità ad Amici? Qualcuno vorrebbe una delle protagoniste in un altro programma, e questo porterebbe diversi cambiamenti.

Da qualche mese si sono riaccesi i riflettori sul talent-show più amato degli ultimi anni. La scuola di Amici ha riaperto i battenti, e nuovi allievi hanno fatto il loro ingresso.

Nuovi allievi, ma vecchi professori. A supportare, giudicare e dare una mano ai ragazzi abbiamo ritrovato alcuni volti storici del programma.

Nella corte di Maria De Filippi che come sempre è al timone del talent, alcuni tutor si sono avvicendati negli anni, altri restano fissi la loro posto.

Ma potrebbe esserci un cambiamento in corso d’opera. Qualcuno è richiesto in un altro programma, e se dovesse accettare tutto sarebbe da riscrivere.

Amici: qualcuno potrebbe andare in un altro programma

A seguire i ragazzi abbiamo ritrovato al loro posto Rudy Zerbi per il canto, assieme a Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. A seguire la sezione danza invece c’è la prof più temuta, Alessandra Celentano, ma anche Emanuel Lo e la new entry Deborah Lettieri. Quest’ultima ha preso il posto di Raimondo Todaro, che ha lasciato lo show dopo 3 stagioni.

Felice dell’opportunità, ha rivelato a Sorrisi e Canzoni: “Maria è instancabile, lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli allievi […] Lorella Cuccarini era il mio mito. Sono entusiasta di averla potuta conoscere. L’emozione che ho provato alla prima riunione era indescrivibile: mi ha conquistato con il suo modo di fare e la sua grande professionalità. Sto imparando molto da lei”.

Chi lascerebbe il talent show

Ma non è lei che potrebbe lasciare il talent show dei ragazzi. A essere richiesta, a suo dire, è la simpatica Anna Pettinelli. Lo ha rivelato a Pomeriggio Cinque, dove è stata ospite per commentare l’ingresso nella casa del Grande Fratello della sua amica Stefania Orlando. Della quale sente la mancanza, ammette. Anche se è entrata da pochissimo.

Scherzando sul fatto che il conduttore la vorrebbe nella Casa “a mangiare il cotechino”, ha raccontato: “Alfonso non è che mi ha invitato una volta, mi ha invitato anche per altre permanenze. Non se ne parla. Quando avrò l’età della Alberti…”, riferendosi alla bravissima scrittrice Barbara che ha partecipato al GFVip 4 a quasi 80 anni. Ma, confessa, lo farebbe “per due ore, dalle 23:00 all’una di notte, poi ciao. Due ore perché io quella Casa la rifuggo“. Per il momento i fan di Amici quindi possono stare tranquilli.