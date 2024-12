Eva Grimaldi, dopo anni la rottura con Garko esce fuori la disgustosa verità: “con lui avrei fatto…”

Eva Grimaldi dopo tanti anni svela alcuni retroscena sulla storia con Gabriel Garko. La verità che nessuno conosce.

Sono stati una delle coppie più ammirate degli scorsi anni. Il loro amore ha riempito pagine e pagine di riviste patinate e di gossip.

La storia tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko, risalente alla fine dei ’90, ha fatto sognare i fan. Due bellissimi attori, un amore nato sul set.

Amore che poi si è rivelato essere solo una farsa, una storia creata a tavolino per sostenere un personaggio che nella realtà non esisteva.

A rivelare la verità è stato l’attore, ma oggi la splendida Eva svela ancora qualche particolare sul loro rapporto, lasciando tutti a bocca aperta.

Eva Grimaldi: la verità sulla storia con Gabriel Garko

Eva Grimaldi e Gabriel Garko si sono conosciuti sul set, e nel 1996 escono le prime foto che li ritraggono assieme. I fan non credono ai loro occhi: bellissimi e innamoratissimi, si attende solo la notizia del lieto evento. Del resto convivono anche, e presenziano spesso alla scena mondana. Nonostante la differenza d’età – lei 38 anni e lui 27 – vanno avanti e si mostrano felici e affiatati in ogni occasione.

Nel 2001, improvvisamente, l’idillio finisce, ed Eva racconta a Dipiù che tutto è nato per la sua voglia di matrimonio e maternità, non condivisa dal giovane fidanzato, che non si sente pronto. Anni dopo, la verità che nessuno immaginava: Garko è omosessuale, e lo confessa al Grande Fratello Vip nel 2020. Oggi ognuno ha preso la propria strada, e anche la splendida Eva si è sposata con l’amore della sua vita, Imma Battaglia. Ed è il suo turno di parlare nella casa più spiata d’Italia.

Nessuno immagina cosa sia successo davvero

La bella Eva Grimaldi è appena entrata al Grande Fratello, e chissà come la prenderà quando scoprirà che quasi nessuno dei concorrenti più giovani sappia chi è e cosa ha fatto nella vita. Avrà sicuramente modo di raccontarlo, e chissà che non parli ancora una volta del suo famoso ex Gabriel Garko.

Come ha fatto qualche tempo fa sul settimanale Chi, dove ha aggiunto un particolare incredibile sul rapporto con l’attore: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato, o ci avrei fatto un figlio“. Un rapporto talmente profondo da legarli ancora oggi, che sono rimasti grandi amici.