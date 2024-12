ISEE 2025, 850 euro al mese riservati a questi italiani: con una domandina ti porti a casa un bel gruzzolo | Dopo Natale entrano nuovi soldi

Soldi in arrivo (Photo By: Kaboompics.com da Pexels) - lagazzettadimassaecarrara.it

Occhi aperti per il prossimo anno: nuovi soldi in arrivo per chi aggiorna l’ ISEE. Basta fare una domandina e attendere.

Buone notizie sul fronte economico per molte famiglie italiane. Il prossimo anno per chi presenta l’ISEE sono in arrivo tanti soldi.

Per alcuni italiani una bella cifra, ben 850 euro al mese. Un sospiro di sollievo per tantissime famiglie che oggi fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Ecco perché è bene tenere sempre aggiornato il proprio ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Attraverso questo documento, che riassume i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare di riferimento, si può accedere alle misure di sostegno predisposte dallo Stato italiano. Scopriamo come ottenere gli 850 euro mensili citati.

ISEE 2025: una domanda per ottenere 850 euro mensili

Come molti sanno, ogni anno il Governo stanzia dei fondi che andranno a costituire i vari bonus e agevolazioni spettanti ai cittadini che ne fanno richiesta, e soprattutto che ne hanno diritto. Gli aiuti infatti sono pensati per essere proporzionati al reddito familiare, che si stabilisce appunto attraverso l’ISEE. Per il prossimo anno ogni fascia di reddito, come sempre, può fare richiesta.

Nella fascia considerata intermedia ci sono interessanti bonus che vale la pena ricordare. Per gli amanti degli animali è possibile fare richiesta di un contributo per le spese veterinarie, ancora non quantificato. I requisiti sono però già noti: occorre avere più di 65 anni e un ISEE sotto i 16.215 euro. Resta confermata la carta Dedicata a te di 500 euro mensili per redditi fino a 15mila euro e nuclei con almeno tre componenti. E ancora, rimane attivo l’assegno unico per i figli, che varia in base all’ISEE.

Come ottenere i benefici

Moltissimi ovviamente gli aiuti per chi rientra nella fascia bassa, a cominciare dall’utilissimo bonus sociale per le utenze domestiche ovvero luce, gas e acqua. L’ISEE non deve superare i 9530 euro, ma si può arrivare a 20mila in caso di famiglie numerose con 4 o più figli. Per chi è rimasto senza lavoro e ha un reddito fino a 6mila euro saranno corrisposti 350 euro al mese di contributo per partecipare a corsi di formazione.

E ancora, il vecchio reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’assegno di inclusione, spettante a chi non supera i 9360 euro ma che prevede altri vincoli da controllare. Con reddito da 8000 euro si avrò diritto alla carta acquisti, un bonus di 80 euro mensili ai nuclei con bambini sotto i 3 anni o anziani oltre i 65 anni. E in tema di anziani, gli over 80 con 6000 euro di ISEE avranno diritto a ben 850 euro mensili, in aggiunta all’indennità di accompagnamento. Suggeriamo di informarsi presso un patronato.