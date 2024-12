Principe Harry, esce fuori il test del dna: costretto a farlo da Carlo | Di chi è davvero il figlio

Un test del DNA ha fornito una risposta inequivocabile sulla paternità di Harry dando una risposta ai dubbi che aleggiavano da anni.

Chi è davvero il padre del principe Harry? Questa domanda, che da anni fomenta i tabloid, ha finalmente trovato una risposta.

A seguito delle insistenti voci che circolavano da anni, Harry ha deciso di sottoporsi a un test del DNA.

I risultati di queste analisi genetiche rischiano di sconvolgere la monarchia britannica e di ridisegnare l’albero genealogico della famiglia reale.

La verità sull’identità del vero padre del Duca di Sussex è, finalmente, venuta a galla, ed è a disposizione di tutti.

I risultati del test del dna

Le differenze fisiche, a partire dai capelli rossi che lo contraddistinguono, e la personalità ribelle del rampollo hanno sempre alimentato le speculazioni. Ora, un test del DNA ha finalmente messo la parola fine a questo mistero, svelando una verità inaspettata. I sospetti di Carlo, alimentati dai rumors sempre più insistenti dei tabloid, avrebbero spinto il Re d’Inghilterra a richiedere un test per il figlio minore, Harry. Stando a indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla Royal Family, il Principe del Galles avrebbe da sempre dubitato della fedeltà della sua ex moglie, Diana. Proprio per questo, avrebbe deciso di sottoporre Harry a un test genetico, scelta che avrebbe provocato un profondo scontro all’interno della famiglia reale.

Alla base di questi sospetti ci sarebbero delle lettere private, celate per anni negli archivi reali. In queste missive, indirizzate a Carlo, Diana avrebbe confessato una relazione clandestina con James Hewitt, l’affascinante ufficiale che la proteggeva. Le parole della principessa, piene di rimorso, avrebbero gettato un’ombra oscura sul matrimonio e avrebbero alimentato i dubbi di Carlo sulla paternità di Harry. La somiglianza fisica tra il figlio e l’amante, entrambi con i capelli rossi e gli occhi chiari, avrebbe poi fornito una conferma visiva a quei sospetti, infliggendo un dolore profondo all’attuale reggente.

Re-Carlo-e-Harry-Depositphotos_-lagazzettadimassaecarara.it

Tutta la verità

Le analisi genetiche avrebbero confermato la paternità del Principe del Galles, smentendo categoricamente le voci che non lo volevano padre di Harry. Per avere la prova definitiva, Re Carlo avrebbe addirittura richiesto (anche se alcuni rumors tendono a sostenere che abbia in realtà non solo richiesto, ma addirittura costretto) al principe Harry di ripetere l’esame.

Ha dimostrato così la sua volontà di mettere a tacere ogni dubbio, di salvaguardare l’immagine della famiglia reale e la dinastia inglese. Ma quale sarà stato il risultato del secondo test del DNA? Ebbene anche il secondo test ha confermato la paternità del Re Carlo mettendo a tacere ogni dubbio.