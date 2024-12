Ti riprendi 1000 euro presentando una semplice domandina: l’aiuto dello Stato diventa concreto | Basta rispettare quest’unico requisito

Lo Stato ha messo a disposizione un’opportunità unica per tutti i cittadini: un bonus di 1000 euro, facilmente ottenibile con una semplice richiesta.

Lo Stato italiano ha lanciato un’iniziativa straordinaria, mettendo a disposizione dei cittadini un bonus economico destinato a migliorare la vita di molti.

Nessuna burocrazia complicata e neppure una montagna di moduli da compilare, tutto ciò che devi fare è seguire pochi semplici passaggi.

Ma come si fa ad ottenerlo? Quali sono i requisiti da soddisfare? E, soprattutto, qual è la domanda giusta da compilare?

Scopri subito le risposte a queste domande e cogli al volo questa opportunità unica per avere 1000 euro in più.

Preparati ad avere mille euro

Le famiglie che scelgono le scuole paritarie per i propri figli riceveranno un importante sostegno economico. Grazie a un nuovo emendamento alla manovra, le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la frequenza di questi istituti sono aumentate, passando da 800 a 1.000 euro. Si tratta di un importante passo avanti per le famiglie che optano per l’istruzione fornita dalle scuole paritarie, ed esse potranno usarlo semplicemente compilando la domanda di iscrizione ad uno degli istituti presenti sul territorio.

Grazie all’aumento delle detrazioni fiscali a 1.000 euro, ora molte famiglie potranno affrontare con maggiore serenità le spese legate all’istruzione dei propri figli. L’Agi ricorda che complessivamente “il contributo in favore delle scuole paritarie, secondo quanto previsto dalla bozza degli emendamenti del governo alla legge di bilancio, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026“. Una misura che, secondo molti, rappresenta un riconoscimento del ruolo fondamentale delle scuole paritarie nel panorama educativo italiano, ma che allo stesso tempo ha scatenato un dibattito politico non indifferente.

Alcune critiche

Difatti, mentre Noi Moderati esulta per questo provvedimento (da loro richiesto) il Movimento 5 Stelle lo critica definendolo “un privilegio per chi può già permettersi di pagare le rette“. In particolare, i deputati 5 stelle Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, membri della commissione Cultura, in una nota definiscono il tentativo del Governo “un insulto al principio costituzionale che dovrebbe garantire una scuola pubblica, gratuita e accessibile a tutti“. Ma non è tutto qui, la nota continua un affondo ancora più deciso.

“Non siamo contro le scuole private, ma come si fa a fare questo mentre dall’ altro lato si sottraggono fondi alla scuola pubblica?“, scrivono. “Questa non è giustizia sociale, ma un’ulteriore spinta verso la privatizzazione dell’istruzione. Il diritto allo studio deve essere garantito per tutti, non venduto al miglior offerente“, concludono i deputati.