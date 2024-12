Addio all’amato bonus: il Governo Meloni ha messo la parola fine | Non c’è più speranza di rinnovo

Bonus addio: il Governo Meloni cambia le carte in tavola ed elimina proprio questo. Cosa cambierà per il prossimo anno.

Si avvicina la fine dell’anno, e la Legge di Bilancio prende sempre più forma. In discussione tutte le agevolazioni fiscali fino ad ora concesse.

L’approvazione alla Camera ha visto 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti. Si attende ora il passaggio al Senato.

Circa 908 i commi contenuti nella previsione per l’anno finanziario 2025, e nel bilancio per il triennio 2025-2027.

Tra questi, tanti i bonus approvati, ma anche qualcuno eliminato. Numerosi cittadini, sorpresi di apprendere la notizia, non possono che accettare ciò che il Governo Meloni ha disposto. Scopriamone di più.

Addio bonus, così ha disposto il Governo Meloni

Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2025 ci sono tante novità per i contribuenti. Le famiglie sono state attenzionate in maniera particolare. Le buone notizie sono il bonus bebè di 1000 euro per ogni nuovo nato – o adottato – il prossimo anno. Ovviamente farà fede, come sempre, l’Isee; in questo caso non superiore a 40mila euro.

Ma accanto alle buone notizie arrivano anche quelle cattive. Come la stretta sulle agevolazioni edilizie. Per esempio, come riporta cgiamestre.com, la nuova normativa: “ridefinisce innanzitutto l’Ecobonus, l’agevolazione per l’efficienza energetica attraverso detrazione Irpef o Ires dal 50 al 65%, che raggiungeva anche l’85% per alcuni interventi nei condomini. Dal 2025 scenderà al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Nel 2026 e 2027 si scenderà ulteriormente al 36% per la prima casa e al 30% per le altre”. E le cattive notizie non sono certo finite. Vediamo a quale altro bonus dovremo dire addio.

Dal prossimo anno cambia tutto

Abbiamo accennato alla stretta sulle agevolazioni fiscali in campo edilizio. Tra queste, i tanti bonus ristrutturazioni e per la riqualificazione energetica. Proprio riguardo quest’ultimo campo, un importante e utilizzatissimo bonus sarà eliminato: il bonus caldaie. In questo modo si cerca di limitare l’uso di combustibili fossili. Si parla infatti di caldaie a gas.

Non ci saranno incentivi per l’acquisto di questo tipo di caldaie, per favorire il passaggio a soluzioni più ecologiche. Come spiega investireoggi.it, l’obiettivo è allinearsi alla direttiva europea Casa Green che si aspetta la “completa decarbonizzazione del parco immobiliare residenziale dell’Unione Europea entro il 2050”. Questa decisione avrà un forte impatto sul settore, ma non necessariamente negativo. Mentre infatti “i proprietari di immobili saranno chiamati a ripensare le proprie scelte in termini di riscaldamento domestico, optando per sistemi più ecologici”, questa potrebbe essere “un’opportunità per stimolare lo sviluppo di soluzioni più efficienti e rispettose dell’ambiente”.