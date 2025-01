Colpo di scena Carlo Conti: scelta la Co-Conduttrice per l’ultima serata | “Le ho parlato e ha accettato”

Carlo Conti a sorpresa schiera un nome che nessuno si sarebbe mai aspettato per la co-conduzione dell’ultima serata del Festival di Sanremo.

Occhi puntati sul Festival di Sanremo, da mesi sulla bocca di tutti. Dopo le ultime 5 edizioni condotte da Amadeus, il cambio di timone crea molte aspettative.

Carlo Conti, che prenderà il suo posto, ha già annunciato diversi cambiamenti che apporterà alla storica kermesse musicale, dandogli la sua impronta.

Come già svelato qualche mese fa al podcast Pezzi: dentro la musica: “Si ritorna un po’ a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. È molto intimo”.

Tanti cambiamenti all’orizzonte, quindi, ma l’annuncio che nessuno si aspettava è stato quello del nome della co-conduttrice che lo affiancherà nell’ultima puntata del Festival. Che ha spiazzato tutti. Di chi si tratta?

Carlo Conti: l’annuncio della co-conduttrice

Sicuramente il Festival di Sanremo di Carlo Conti sarà più breve. O almeno lo sarebbe negli intenti. Via gag e ospiti internazionali, e canzoni meno lunghe. Il regolamento annunciato a ottobre, come riporta wired.it, parlava di “pezzi originali dei big accorciati da un massimo di 4 minuti a 3 minuti e 30 secondi; le cover da un massimo di 4 minuti e 30 secondi a 4 minuti. Per le Nuove proposte, invece, la durata del brano non deve superare i 3 minuti”.

In questo modo si spera di tagliare i tempi e di non fare le ore piccole, come troppo spesso accaduto in passato. Lasciando così anche il modo di poter gustare il Dopofestival, quest’anno condotto dal simpatico Alessandro Cattelan. Che quindi non sarà solo a Sanremo Giovani, ma triplicherà la sua presenza. Conti infatti ha di recente annunciato che sarà al suo fianco nella serata finale del Festival, il 15 febbraio. Ma non sarà l’unico.

Chi affiancherà il conduttore a Sanremo

Carlo Conti ha deciso di puntare anche su un altro nome per la serata finale del suo nuovo Festival di Sanremo. Voci sempre più insistenti vedono al fianco del conduttore una delle persone più divisive della tv: Selvaggia Lucarelli.

La blogger e giurata di Ballando con le Stelle sembra sarà non solo al Dopo Festival accanto a Cattelan, ma anche sul palco proprio per la serata finale. Ne ha parlato fanpage.it, ma la notizia sta rimbalzando su diversi portali. Come riporta today.it, Alessandro Cattelan ha detto: “Selvaggia Lucarelli è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ci siamo conosciuti un po’ meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival. È intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato”. E pare che saranno insieme anche nell’ultima serata del Festival.