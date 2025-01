Altro che Don Matteo! Raoul Bova lo annuncia così: ecco dove lo vedremo presto | “Bellissimo scoprirlo così”

Terminata la sua avventura con Don Matteo, l’affascinante Raoul Bova sveste i panni del sacerdote e si prepara per una nuova storia.

Da qualche giorno i fan della longeva serie Don Matteo hanno dovuto salutare i loro beniamini. La quattordicesima stagione ha chiuso i battenti.

Tra i protagonisti più amati c’è la new entry della serie, l’affascinante Raoul Bova, che dalla scorsa stagione veste i panni di Don Massimo.

L’attore non ha fatto quasi rimpiangere l’abbandono del vero protagonista storico, Terence Hill, e piano piano si è conquistato un posto nel cuore dei telespettatori.

Tanto che già si parla di una quindicesima stagione, che andrà forse in onda nel 2026, anche se non è ancora certa la data. Quello che è certo è che Raoul Bova non se ne starà certo con le mani in mano nel frattempo. Ecco dove lo vedremo presto.

Raoul Bova: dove lo vedremo dopo Don Matteo

Raoul Bova ci ha preso gusto a vestire l’abito talare. Parlando del suo personaggio a Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “Colpisce il pubblico perché è un prete tra la gente, molto francescano. Uno pratico ma fallibile, che commette errori come ciascuno di noi. E poi parla del perdono, della necessità di dare una seconda opportunità anche a chi ha sbagliato pesantemente. È un personaggio che non si può non amare”. E sulla serie che lo ha accolto senza remore: “Don Matteo è una serie rassicurante che ogni volta saluta il pubblico lasciandogli la voglia di vedere la puntata successiva”.

Ed è proprio vero: il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima stagione. Soprattutto visti i nuovi ingressi, nuovi personaggi che hanno portato le loro storie e una ventata di novità. Ma la vera novità è l’annuncio del nuovo impegno dell’attore.

Una vera sorpresa

Il grande annuncio è arrivato, ed è stato lo stesso Raoul Bova a farlo sul suo profilo Instagram. La terza stagione di Buongiorno, mamma! si farà. Il posto con il copione e la didascalia “buongiorno a tutte le mamme” ha fatto il pieno di commenti nel giro di pochissimi. Tutti entusiasti, ovviamente. E tra un: “bellissimo scoprirlo così” e un: “non vedo l’ora”, i fan attendono nuove notizie sulla data della messa in onda.

Ma è probabile che dovranno attendere ancora molto, dato che sembra che le riprese inizieranno a gennaio. Nessun problema, vale le pena attendere, per ritrovare il bellissimo Raoul nei panni di Guido Borghi.