Stefano De Martino, senza il minimo scrupolo su Belen: “dopo tre giorni mi faceva…” | Neanche si erano fidanzati e già succedevano queste cose

Stefano De Martino torna a parlare della sua ex Belen Rodriguez, rivelando particolari del loro rapporto passato.

Sono stati una delle coppie più amate, chiacchierate e invidiate della televisione. Quella tra Stefano De Martino e Belen Rodríguez è stata la storia forse più coinvolgente degli ultimi anni.

Lei splendida show girl, lui ballerino ad Amici di Maria De Filippi all’epoca del loro incontro, la scintilla tra i due scocca senza se e senza ma.

Un amore grande, una passione evidente dagli sguardi tra i due e, come tutte le più grandi storie d’amore, ha portato con sé anche grandi dolori.

Storia altalenante, tante volte si sono lasciati e ripresi. Ora sembra davvero finita, ma ancora una volta Stefano De Martino parla della sua ex, svelando qualche nuovo dettaglio sulla relazione.

Stefano De Martino: la confessione su Belen

Ogni volta che Stefano De Martino e Belen Rodríguez si sono lasciati, la showgirl si è sempre accompagnata a qualcun altro, suscitando diverse critiche e accuse da parte dei fan della coppia. Anche quando con un altro ha fatto una figlia, la dolcissima Luna Marì, che oggi ha 3 anni. E che si aggiunge al figlio dell’ex coppia, Santiago, che di anni ne ha 11.

Fino a che la caliente argentina si è lasciata andare ad una toccante confessione lo scorso anno a Domenica In, dove ha svelato di aver scoperto ripetuti tradimenti dell’ex. Almeno 12 le donne, contattate direttamente da lei, che hanno ammesso di aver contribuito alle corna. Oggi a confessare è Stefano, che racconta alcuni dettagli sulla sua ex. Cosa ha detto?

Quel dettaglio che nessuno conosce

Stefano De Martino sta vivendo un momento felice, almeno in campo lavorativo. Impegnato con la conduzione di Affari Tuoi, dove sta dimostrando di essere davvero bravo e a suo agio in questo ruolo, è anche al teatro con uno spettacolo seguitissimo.

In Meglio stasera l’ex ballerino si racconta sul palco, e ripercorre alcuni momenti salienti della sua vita. Tra questi, un episodio avvenuto proprio con la madre di suo figlio, agli inizi della loro storia. Un incidente in moto che racconta in tono scherzoso: “Stavamo insieme da tre giorni. Lei si stringeva a me sul sellino della moto… io avevo 22 anni”, riporta anche liberoquotidiano.it. Poi lo scontro con un furgone e la corsa in ospedale dove, continua, “Lei con pochi graffi, io con ferite profonde. Ma medici e infermieri accorrevano tutti al suo capezzale, ginecologi compresi”, per sottintendere il fascino magnetico di Belen. E infine, sempre scherzando, aggiunge: “Dopo tre giorni di fidanzamento, già mi faceva gettare il sangue”.