Silvia Toffanin e la verità sulla lite con Ilary Blasi: una delle due spara a zero | “Sta cosa mi fa così…”

Silvia Toffanin e Ilary Blasi, due delle conduttrici più amate del pubblico italiano, sono ai ferri corti e una delle due ha sparato a zero.

Amiche o nemiche? La domanda che da mesi impazza tra i fan delle due conduttrici più amate della tv italiana trova forse una risposta sorprendente.

Un’indiscrezione bomba svela dei retroscena inediti sul rapporto tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi, lasciando intendere che tra le due non scorrerebbe esattamente un’amicizia sincera.

Sembra infatti che vent’anni di amicizia siano stati messi a dura prova da un triangolo di potere e sentimenti.

Scopri subito cosa è successo tra le due conduttrici, e chi delle due ha sparato a zero sull’altra parlando di questa situazione scomoda.

Tutta la verità sul litigio

Il rapporto tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi, un tempo indissolubile, si sarebbe incrinato a causa di tensioni nate tra la conduttrice e Pier Silvio Berlusconi. Si vocifera che la scelta di Ilary di raccontare la sua storia su Netflix, anziché su Mediaset, abbia infastidito profondamente il manager, creando un clima di gelo che avrebbe inevitabilmente coinvolto anche la storica amica Silvia. La showgirl romana, dopo la separazione da Francesco Totti, ha trovato difatti nella piattaforma streaming un alleato inaspettato per raccontare la sua versione dei fatti e dare voce alla sua nuova vita. Il primo grande progetto di Ilary su Netflix, Unica, è stato incentrato proprio sulla sua storia d’amore con il Pupone.

Il primo capitolo di questa saga ha permesso a Ilary di raccontare la sua verità sulla separazione, svelando retroscena inediti e affrontando temi delicati come il tradimento e la delusione. Presto, invece, uscirà la nuova docu-serie Ilary, che ci porterà dietro le quinte della sua vita, in cinque episodi che promettono sorprese e rivelazioni inaspettate. Dal 9 gennaio la conduttrice si mostrerà senza filtri, circondata dall’affetto dei suoi cari. Preparatevi a scoprire un’Ilary inedita, pronta a condividere momenti importanti della sua vita, tra cui l’incontro con Bastian. Nell’intervista a La Repubblica in cui parla di questa nuova avventura ha anche affrontato il presunto litigio con la Toffanin.

Ilary dice la sua

“Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi, ci siamo separate?‘. Ci sentiamo sempre e non

parliamo mai di lavoro”, confessa Ilary ai microfoni di La Repubblica, parlando della lite che i rumors avrebbero fatto passare per vera.

In realtà, tra le due amate conduttrici non ci sarebbe alcun problema e, al contrario, la loro amicizia rimane solida.