Diletta Leotta, una nuova gravidanza scuote la sua famiglia: finalmente la bellissima notizia

Fino a qualche settimana fa si parlava di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius, ma ora una nuova gravidanza rimescola le carte.

Aria di crisi tra Diletta Leotta e il marito Loris Karius? Per settimane la voce ha circolato sui social, un rumor supportato poi dal messaggio di un giornalista.

Gabriele Parpiglia sul suo Instagram ha infatti pubblicato una notizia bomba, inerente una presunta pausa chiesta dal marito.

Una pausa dovuta, a suo dire, alla scoperta di alcune chat tra la bella conduttrice e un personaggio “molto chiacchierato”.

Oggi, però, si parla di gravidanza. Crisi rientrata? La coppia è più unita che mai dopo la bufera? Scopriamo cosa sta succedendo tra i bellissimi Diletta Leotta e Loris Karius.

Diletta Leotta: nuova gravidanza, altro che crisi

Sono passati pochi mesi dal matrimonio tra i due bellissimi. Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati a giugno del 2024, dopo un vero colpo di fulmine. Un incontro fatale a Parigi nel 2022, coma ha raccontato lei diverse volte. Alla vista dell’uomo avrebbe esclamato, rivolta alle amiche, “questo è l’uomo della mia vita”. E così è stato. Pochi mesi dopo la gravidanza, e ad agosto del 2023 nasce Aria Rose.

Un amore travolgente, almeno fino a qualche settimana fa quando, come abbiamo anticipato, hanno iniziato a circolare le voci di una forte crisi. Supportate dal post di Parpiglia che ha scritto: “Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a noi ciò che Diletta avrebbe confidato solo alle amiche più care, ovvero che Karius ha scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un personaggio chiacchierato. E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo stop per riflettere sul loro rapporto”. Le cose sembrano però essersi sistemate, se si parla di gravidanza…

La coppia di nuovo felice?

A quanto pare, visti gli ultimi sviluppi, la crisi tra i due è rientrata. Sul suo profilo la splendida Diletta Leotta ha condiviso diverse immagini delle vacanze sulla neve austriaca con marito e figlia. Felici e sorridenti, i due appaiono più innamorati che mai.

La gravidanza però, almeno per il momento, non è quella di Diletta ma, a detta di Deianira Marzano, che lo annuncia sul suo profilo, della cognata. L’esperta di gossip infatti segnala un messaggio che indicherebbe una gravidanza per la compagna di Mirko Manola, fratello del volto di Dazn. Elena, così si chiama, a suo dire sfoggerebbe un pancino sospetto. Al momento quindi Aria Rose resta figlia unica.