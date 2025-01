Elettrodomestico, ti sembra spento ma rimane acceso: è il più amato dalle casalinghe | 30 euro al mese in bolletta

Se non vuoi pagare bollette salate, stacca subito questo elettrodomestico: consuma energia anche da spento e ti prosciuga il portafogli.

La tua bolletta dell’elettricità è alle stelle e non riesci a capire perché? Probabilmente in casa hai un “elettrodomestico killer” che, silenzioso e apparentemente innocuo, continua a divorare energia elettrica anche quando è spento.

Sì, hai letto bene: anche da spento! E se non fai subito qualcosa, rischi di buttare via centinaia di euro ogni anno.

Molti di noi pensano che spegnere un dispositivo sia sufficiente per interrompere il consumo di energia, ma la realtà è diversa: alcuni elettrodomestici rimangono in uno stato di “standby”, consumando energia a tua insaputa, semplicemente perché sono collegati alla presa.

E il colpevole di cui stiamo parlando è uno dei peggiori in assoluto. Non emette alcun rumore, non produce calore e sembra innocuo… ma in realtà potrebbe costarti un salasso di quasi 400 euro all’anno in bolletta!

Bollette alle stelle

In un momento storico in cui il costo dell’energia è un peso crescente per le famiglie italiane, ogni kilowattora risparmiato può fare la differenza. Lasciare acceso questo mostro invisibile incide notevolmente sui consumi totali, peggiorando ulteriormente una situazione economica già difficile. Secondo le stime, infatti, questo elettrodomestico può arrivare a consumare decine di watt all’ora anche quando non lo stai usando.

Tradotto in numeri, significa che lasciandolo attaccato alla corrente tutto l’anno potresti sprecare fino a 400 euro di elettricità. Non è solo un problema economico: si tratta anche di uno spreco ambientale che possiamo e dobbiamo evitare. Ma di quale elettrodomestico si tratta? Lo abbiamo tutti in casa, quindi è meglio che andiate subito a staccarlo.

L’elettrodomestico killer

Il killer silenzioso che sta prosciugando il tuo portafoglio è la console per i videogiochi. Non importa che modello tu abbia: PlayStation, Xbox o altre marche: queste console continuano a consumare energia anche quando sono spente, per il semplice fatto di essere attaccate alla corrente. Se consideri quanto tempo la console rimane inutilizzata ma ancora collegata alla presa, capisci subito perché il conto in bolletta diventa così salato.

La soluzione è semplice: stacca sempre la spina della console quando non la usi. In alternativa, puoi usare una ciabatta con interruttore per interrompere completamente l’alimentazione. È un piccolo gesto che potrebbe farti risparmiare centinaia di euro all’anno. Non lasciare che un semplice elettrodomestico ti prosciughi il conto in banca. Agisci subito: stacca la spina e riporta sotto controllo i tuoi consumi energetici.