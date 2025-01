Massese: Bianconeri in campo oggi alle 15 per la semifinale della Coppa Italia regionale

Tra poche ore il match a Ponsacco, che apre le porte alla finale di Coppa Italia regionale. Trasferta a Livorno blindata.

Anche per la US Massese 1919 il 2024 si è concluso, un anno ricco di sfide e di momenti cruciali in campo, e la squadra ora si prepara a una nuova stagione stimolante e adrenalinica.

Militante nel campionato di Eccellenza Toscana Girone A, la US Massese ha infatti dimostrato negli ultimi mesi una notevole determinazione e resilienza, nonostante gli infortuni e i cambiamenti nella rosa dei calciatori, e ha mantenuto una posizione competitiva in classifica, lottando per i playoff e cercando di consolidare la propria presenza ai vertici del campionato.

Per tale ragione, le prossime partite in calendario rivestono un’importanza cruciale per la squadra: dopo un pareggio contro la capolista Camaiore, i bianconeri ora si preparano ad affrontare la semifinale di Coppa Italia regionale contro il Mobilieri Ponsacco, una partita determinante per accedere alla finale e, potenzialmente, anche alle Serie D.

Ecco dunque gli orari del match e tutti gli scenari che i giocatori potrebbero ritrovarsi a fronteggiare nell’imminente futuro.

La crociata della Massese verso la Serie D

Mercoledì 8 gennaio, a partire dalle ore 15.00, i ragazzi della US Massese 1919 sfideranno in campo degli avversari tosti, ovvero i giocatori del Mobilieri Ponsacco. La posta in gioco è alta e, nonostante la grinta degli avversari, il Ponsacco non sta attraversando un momento particolarmente propizio in campionato, eventualità che potrebbe tradursi in una chance formidabile per Buffa e compagni, traghettandoli verso la Serie D.

Nell’altra semifinale regionale, invece, si scontreranno la Sestese e il Castiglionese, due squadre di alto livello che – a prescindere dall’esito del match – potrebbero mettere in scacco la squadra guidata da Pisciotta. Inoltre, la US Massese dovrà affrontare una trasferta complicata contro la Pro Livorno Sorgenti, con la Prefettura di Livorno che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Massa, Carrara e Lucca per motivi di ordine pubblico. Questa scelta impopolare è legata alle tensioni verificatesi nella scorsa stagione, ma rappresenterà una sfida aggiuntiva per la squadra dei bianconeri, che dovranno rinunciare al supporto e al calore dei loro tifosi.

Seravezza – Us Livorno : accueil des joueurs de #Livorno par la #CNFB, au retour victorieux de Seravezza. Une interdiction de déplacement avait été appliquée après les heurts qui ont suivi le match…de basket (!!!) entre Pro Livorno et Massese, le 25 février. Serie D (03.03.24) pic.twitter.com/yuMzEL32vZ — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 4, 2024



Anticipata la partita contro la Sestese

L’atteso match contro la Sestese è stato anticipato a sabato 18 gennaio 2025, e rappresenta un appuntamento che galvanizza sia i giocatori di ambo le squadre che i rispettivi tifosi.

La partita si rivelerà infatti decisiva per le sorti dei due contendenti, ma soprattutto per la US Massese, determinata a mantenere la propria posizione in classifica e a continuare a lottare per i playoff, arrivando infine a raccogliere i frutti dell’impegno profuso in campo. L’orario esatto dell’incontro, però, non è stato ancora reso noto: per tale ragione, vi consigliamo di controllare tutti gli aggiornamenti sui canali social della squadra.