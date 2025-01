Sicurezza Pubblica: rissa a Carrara con feriti | Arrivano le Forze dell’Ordine in piazza Matteotti

Nuovi disordini a Carrara: la rissa in piazza a Matteotti, avvenuta la scorsa domenica, ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il nuovo anno inizia all’insegna degli scontri nel territorio di Carrara, dato che rischia di aggravare le percentuali rilevate nel 2024 in merito alla diffusione della delinquenza nel territorio.

L’anno scorso, infatti, la provincia di Massa-Carrara si è classificata al 42esimo posto nell’indice della criminalità in Italia, con un totale di 6.322 denunce raccolte dalle Forze dell’Ordine.

Nella fattispecie, la provincia si è piazzata al sesto posto per quanto riguarda la contraffazione di marchi e di prodotti industriali, e all’ottavo per reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione e per la pornografia minorile.

Slitta invece al diciassettesimo posto in merito alle denunce per minacce, e al diciannovesimo per le violenze sessuali e altri illeciti analoghi.

L’ultimo caso di cronaca, invece, riguarda una rissa avvenuta in piazza Matteotti a Carrara domenica 5 gennaio, tafferuglio che ha coinvolto quattro soggetti di origine straniera e che ha richiesto l’intervento dei militari.

La rissa in piazza Matteotti a Carrara

Domenica 5 gennaio 2025, piazza Matteotti a Carrara è stata teatro di una violenta rissa, scoppiata proprio davanti al Teatro Politeama. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio ha coinvolto quattro soggetti di origine straniera, due dei quali sono stati identificati come un cittadino ucraino e uno rumeno.

I disordini sarebbero stati innescati da un acceso diverbio tra i quattro uomini, e sarebbero rapidamente degenerati in un vero e proprio scontro fisico, tra insulti e urla. Uno dei partecipanti, visibilmente alterato dall’alcol, avrebbe utilizzato una bottiglia rotta come arma, colpendo gli altri e provocando momenti di panico in città. Fortunatamente, la vicinanza di una pattuglia delle Forze dell’Ordine ha permesso ai Carabinieri un rapido intervento che ha portato al fermo di due degli aggressori, mentre i restanti due sono riusciti a scappare. Entrambi gli attenzionati hanno riportato lievi ferite, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Uno di essi, ovvero il cittadino ucraino, era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti episodi di violenza e per abuso di alcol, e per lui è scattato un DACUR (un divieto di accesso alle aree urbane) che gli impedirà di frequentare i luoghi in cui si somministrano alcolici.

La reazione delle Forze dell’Ordine

Chiaramente, l’episodio ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza nel centro storico di Carrara, e il comando dei Carabinieri, sotto la guida del questore Santi Allegra, ha deciso di raddoppiare le pattuglie anche nelle zone di Avenza e della movida notturna, in modo da prevenire le potenziali situazioni di degrado e garantire così maggiori tutele a beneficio dei cittadini.

Restano ancora da indentificare, secondo gli ultimi aggiornamenti, gli altri due uomini che hanno partecipato alla rissa.