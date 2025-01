Funerale Lorenzo Iacazzi: Massa e Carrara unite nel dolore | Il padre: “Hai unito due città”

Le città di Massa e Carrara si uniscono nel momento più triste: quello dell’addio al giovane biker Lorenzo Iacazzi, amato da entrambe le comunità.

Il Governo ha recentemente introdotto delle modifiche al Codice della Strada, volte a preservare la sicurezza degli utenti su ruota, siano essi automobilisti, bikers, ciclisti o pedoni.

Un provvedimento che ha fatto ampiamente discutere, ma che sembra aver già influenzato positivamente le statistiche in merito agli incidenti mortali in tutta la penisola.

Purtroppo, però, le città di Massa e Carrara hanno dovuto fronteggiare recentemente un lutto straziante, quello legato al prematuro decesso del giovane Lorenzo Iacazzi, un giovane ventitreenne amante delle moto e del calcio, e figura di spicco nella comunità locale.

Durante i suoi funerali, infatti, celebrati con il rombo dei dei motori in sottofondo, anche il padre di Lorenzo ha sottolineato l’impatto del figlio nella collettività del territorio massese e carrarese.

La dinamica dell’incidente

Il tragico schianto è avvenuto poco dopo le 9 del mattino di sabato 28 dicembre, quando Lorenzo, in sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-10R, stava percorrendo una strada provinciale, sino a giungere in via Oliveri, a Massa.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che qui il ventitreenne abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi addosso a un albero. Nonostante la rapidità dei soccorsi, che sono accorsi sul luogo dell’incidente in modo tempestivo, per Lorenzo il loro intervento è stato vano, e la sua prematura dipartita ha comprensibilmente scosso amici, parenti e conoscenti. Lorenzo, infatti, era originario di Carrara, dove aveva vissuto in giovane età con la sua famiglia fino al trasferimento a Marina di Massa. Legatissimo ai genitori Luciano e Monica e al fratello Yuri, il giovane lavorava come elettricista presso la “Luce Impianti & Energia” di Avenza e, nel tempo libero, svolgeva anche la mansione di bagnino presso il Bagno Ulderico, l’attività di famiglia. Grande tifoso della Carrarese e appassionato di calcio, Lorenzo amava anche il brivido delle due ruote, passione che purtroppo è sfociata in un esito fatale.

I funerali di Lorenzo Iacazzi

Il 31 dicembre ha segnato per la famiglia Iacazzi un doloroso rito di passaggio: in tale data si sono infatti celebrate le esequie per omaggiare il ricordo del giovane Lorenzo. Alle ore 14.30 un lungo corteo di moto guidato dal fratello Yuri ha infatti accompagnato il feretro nel suo viaggio dall’obitorio del Noa sino alla Chiesa di San Francesco a Carrara, sfilando anche davanti al Bagno Ulderico, sull’Aurelia e lungo Viale XX settembre.

Lacrime e rombi di motori hanno fatto da colonna sonora alla mesta cerimonia, grazie alla presenza di molti motoclub e di gruppi di appassionati delle due ruote, e una delegazione della Curva Nord Carrara ha deposto sulla bara un mazzo di fiori e una sciarpa gialloazzurra. Il padre di Lorenzo, commosso da tanta partecipazione, ha affidato ai presenti un pensiero diretto al figlio scomparso: “Ciao figlio mio, sei riuscito a unire Carrara e Massa, pensa te cos’hai fatto“. Di fronte a un lutto così totalizzante, del resto, ogni rivalità passa decisamente in secondo piano, e le due città si sono unite in un cordoglio sentito e profondo.