Lavatrici, tutte hanno questo pulsante ma pochi lo utilizzano correttamente: se lo spingi a tutti i lavaggi ti arriva una bolletta pari a 0

Tutte le lavatrici hanno un segreto che, se sfruttato bene, può portare ad un grande risparmio: ecco come tagliare i consumi energetici e abbassare il costo sempre più elevato delle bollette.

Negli ultimi tempi la bolletta dell’energia elettrica ha raggiunto un livello di costo davvero insostenibile e le famiglie italiane sono continuamente alla ricerca di trucchi e metodi che permettano di risparmiare.

Tra gli elettrodomestici più utilizzati in casa e ai quali non si può rinunciare c’è indubbiamente la lavatrice, che rappresenta una delle maggiori fonti di consumo di energia e acqua.

Non tutti sanno che è possibile ottimizzarne l’uso attraverso una serie di pratiche che spesso vengono sottovalutate e che sono applicabili sulla maggior parte delle lavatrici moderne attraverso un semplice tasto.

Stiamo parlando di una soluzione definitiva allo spreco energetico, una buona abitudine da implementare quotidianamente quando si utilizza la lavatrice, sfruttandone la funzione progettata per combinare risparmio e sostenibilità.

Perché scegliere il programma Eco sulla lavatrice

Il trucco per risparmiare utilizzando la lavatrice è scegliere il programma Eco, pensato per lavare i capi a basse temperature, generalmente tra i 20 e i 40°C. In questo modo si limita il consumo energetico legato al riscaldamento dell’acqua, una delle operazioni più dispendiose durante un ciclo di lavaggio. Inoltre, questa funzione prolunga leggermente la durata del ciclo, per garantire una pulizia efficace nonostante la minore intensità termica.

Per comprendere la reale efficacia di questo programma, presente su quasi tutte le lavatrice, basti sapere che può ridurre il consumo di energia fino al 30% rispetto a un ciclo standard. Un risultato così importante è ottenuto anche grazie a un uso più contenuto dell’acqua: la funzione Eco ottimizza ogni fase del lavaggio, dal dosaggio del detersivo al risciacquo. Tra i tanti vantaggi del lavaggio Eco c’è anche la durata prolungata dei capi, che vengono così sottoposti a cicli meno aggressivi, conservando forma e colore.

Quanto si risparmia con la funzione Eco per il lavaggio del bucato

Secondo uno studio condotto da Altroconsumo, l’utilizzo costante del programma Eco su una lavatrice di classe A++ può generare un risparmio annuo che arriva fino a 50 euro in bolletta. Bisogna, però, ricordarsi che questa scelta non è consigliabile per capi estremamente sporchi o per tessuti che richiedono trattamenti specifici a temperature elevate.

Per sfruttare al massimo questa funzione, è importante seguire alcune accortezze, come evitare sovraccarichi per non compromettere l’efficacia del lavaggio, usare detersivi specifici efficaci già a basse temperature e pulire periodicamente il filtro e il cestello per garantire l’efficienza dell’elettrodomestico.