Amazon così ci rimette: il cellullare che tutti vogliono con 200 euro di sconto | Il sito preso d’assalto e già stanno finendo le scorte

Grande offerta su Amazon: il cellulare tra i più desiderati in offerta con un incredibile sconto di 200 euro. Imperdibile.

Tra i prodotti più desiderati oggi troviamo devices e gadget tecnologici. Tutti vogliono l’ultimo modello di cellulare, il più recente, quello con nuove funzionalità.

O almeno, tutti gli appassionati. E Amazon fa il colpaccio, mettendo in vendita sovente questi prodotti con offerte vantaggiosissime.

Una di queste sta letteralmente andando a ruba. Quasi 200 euro di sconto per lo smartphone tra i più gettonati.

I clienti non possono credere ai loro occhi. Corri ad accaparrarti anche tu l’affare del momento.

Amazon: l’incredibile offerta sullo smartphone più gettonato

Il cellulare in offerta ha delle caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente appetibile agli appassionati del settore. Per esempio, la possibilità, tramite un tasto laterale, di accedere direttamente alla fotocamera, saltando quindi diversi passaggi. Inoltre questa permette di fare quasi foto professionali. Oltre ad un sensore principale da 48 megapixel, infatti, è stato aggiunto un ultra-grandangolo con autofocus e un teleobiettivo con zoom ottico da 5 ingrandimenti. Per la gioia dei fotografi dilettanti che amano scattare foto di continuo, e girare video.

Anche lo schermo di questo smartphone è un vero gioiellino. Grandi dimensioni – 6,9 pollici – e una risoluzione ad alta definizione per riprodurre video e filmati come fosse quasi un vero televisore. E per quanto riguarda processore e memoria, anche qui gli utenti sono entusiasti.

Sconto imperdibile di 200 euro

Come anticipato, anche la memoria interna di questo smartphone è di ben 256 gigabyte, un bel volume di dati. La vera chicca probabilmente è la porta USB-C che consente di utilizzare qualunque caricabatterie. I più appassionati avranno già capito che stiamo parlando dell’iPhone 16 Pro Max, l’ultima versione dello smartphone premium di Apple.

Disponibile con quasi 200 euro di sconto su Amazon, dove sta andando letteralmente a ruba. Sembrerebbe un prezzo ancora alto, ma considerando che si tratta di un prodotto recentissimo, il risparmio è praticamente doppio. In quattro colorazioni diverse, il prezzo di partenza di 1489 euro viene tagliato di un bel 13%, arrivando a 1301, 99 euro. Con quasi 200 euro di sconto, è un vero affare e sarebbe un peccato non approfittarne. Anche perché assieme all’acquisto è offerta una prova gratuita di 60 giorni di Audible, il servizio di audiolibri e podcast. E hai la possibilità di pagare il tuo smartphone a rate approfittando del servizio offerto sulla pagina di vendita di Amazon. Difficile resistere ad una simile offerta: non ti resta che scegliere il colore che desideri.