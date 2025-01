Azienda italiana assume a flotte: ti danno addirittura 60mila euro | L’unico requisito è questo qui

Tra le proposte di lavoro più allettanti di questo periodo spicca quella di una nota azienda italiana: ecco le posizioni aperte e come candidarsi per guadagnare fino a 60mila euro all’anno.

Chi è in cerca di un lavoro stabile e ben retribuito deve assolutamente scoprire cosa propone Nestlé, gigante globale nel settore alimentare che vanta una presenza in 188 paesi e oltre 2.000 marchi.

L’azienda ha deciso di ampliare il suo organico negli stabilimenti italiani disseminati da Nord a Sud, e in cui lavorano già oltre 4.000 dipendenti: la sede principale si trova ad Assago, nella città metropolitana di Milano, ma altre sedi stanno cercando nuovi professionisti.

Al momento sono aperte numerose posizioni lavorative in diverse aree professionali, da ruoli strategici nella supply chain a posizioni tecniche in ambito ingegneristico e gestionale, che propongono un’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Tra i vantaggi del lavorare per Nestlé spiccano gli stipendi competitivi, che possono raggiungere i 60.000 euro lordi annui, oltre ai tanti benefit aziendali e ai percorsi di sviluppo professionale.

Offerte di lavoro Nestlé: posizioni principali aperte e requisiti

Nestlé ha pubblicato le sue offerte di lavoro sul proprio portale e su piattaforme di reclutamento come Indeed, specificando le competenze richieste per ciascun ruolo. Ecco alcune delle posizioni più rilevanti per le quali si può inviare la candidatura e i requisiti richiesti:

Demand & Supply Planner (Assago) : Il candidato ideale gestisce piani di domanda e offerta per ottimizzare le risorse. Richiesti: laurea in ingegneria gestionale o equivalente, 1-2 anni di esperienza nel settore, e conoscenza avanzata dell’inglese.

: Il candidato ideale gestisce piani di domanda e offerta per ottimizzare le risorse. Richiesti: laurea in ingegneria gestionale o equivalente, 1-2 anni di esperienza nel settore, e conoscenza avanzata dell’inglese. Informatore Medico (Catania e Siracusa) : Promozione etica di prodotti nutrizionali. Richiesta laurea in discipline scientifiche e 2-3 anni di esperienza.

: Promozione etica di prodotti nutrizionali. Richiesta laurea in discipline scientifiche e 2-3 anni di esperienza. Warehouse Operations Manager (Perugia): Gestione delle risorse di magazzino con l’obiettivo di ottimizzare sicurezza e costi. Richiesti: laurea in management o ingegneria industriale e almeno 5 anni di esperienza.

Lavorare con Nestlé: le opportunità per neolaureati e i percorsi di formazione

L’azienda alimentare non si rivolge solo ai professionisti con esperienza: per i neolaureati sono proposti stage formativi, come quello legato al ruolo di intern supply chain nella sede di Valdisotto (Sondrio). Lo stage, della durata di sei mesi, prevede un coinvolgimento diretto nella gestione delle forniture e delle consegne. Sono richieste conoscenze avanzate di Excel e Power BI, oltre a una laurea in statistica, ingegneria gestionale o economia.

Proprio la formazione professionale rappresenta un pilastro fondamentale per Nestlé: i dipendenti di tutto il mondo hanno accesso a oltre 84.000 ore di corsi di aggiornamento ogni anno che hanno lo scopo di migliorare sia competenze tecniche che le soft skills. Inoltre, sono attivi programmi di job rotation per incentivare la crescita interna.